На Николаевщине пьяный мужчина облил бензином и насмерть сжег тещу

В городе Снигиревка (Николаевская область) 64-летний мужчина после семейной ссоры облил бензином и поджег свою тещу. От полученных ожогов женщина скончалась, сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Как говорят копы, инцидент произошел в субботу, 2 октября. О нем стало известно после звонка соседки правоохранителям. Она рассказала, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, облил свою тешу бензином. Женщина кричала и каталась по земле. А возникший пожар перекинулся на жилой дом.

После тушения огня правоохранители обнаружили тело пожилой женщины. Ей было 84 года.

Мужчину задержали. Уголовное производство начали по статье об умышленном убийстве (пункт 4 часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Читайте такжеНа Житомирщине многодетная женщина вылила на себя бензин, а муж поджег ее

Реклама

Напомним, ранее в Кривом Роге 26 мая случился шокирующий случай между молодой парой. Мужчина облил горючим веществом и поджег свою беременную возлюбленную.

Как рассказали в департаменте уголовного розыска, 21-летняя женщина на 17 неделе беременности оказалась в реанимации.

На поиски злоумышленника сразу бросили все силы, перекрыли автовокзалы и железнодорожный вокзал. Парня быстро удалось поймать, и он заявил, что девушка получила ожоги при приготовлении еды.

17-летнему парню грозит обвинение в покушении на убийство. Кроме того, по месту жительства у него во время обыска обнаружили оружие. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.