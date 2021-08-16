На одном из участков трассы Киев-Чоп уже смонтирован каркас и забетонирована пролетная секция

На трассе Киев-Чоп выполнен очередной этап работ / facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

На сооружении транспортной развязки в районе Стоянки на трассе М-06 Киев-Чоп, которое реализуется на базе программы главы государства Владимира Зеленского Большая стройка, подрядчик уже выполнил работы по монтажу каркаса и бетонировании секции №1 пролетного строения №2. Для этого использовались 585 кубических метра бетона.

Об этом сообщает пресс-служба государственной автотранспортной службы Украины Укравтодор в социальной сети Facebook. Отмечается, что проект Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к городу Киеву, который выполняется за финансовые средства Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, предполагает создание трех транспортных развязок на наиболее оживленных и аварийно опасных участках трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса.

В рамках Большой стройки продолжаются работы на трассе Киев-Чоп / facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В рамках Большой стройки продолжаются работы на трассе Киев-Чоп / facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В рамках Большой стройки продолжаются работы на трассе Киев-Чоп / facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Помимо развязки в районе Стоянки на дороге Киев-Чоп, на трассе М-05 Киев-Одесса, также появятся развязки в районе других населенных пунктов – Чабаны и Вита Почтовая.

Подчеркивается, что новые транспортные развязки поспособствуют разделению дорожного трафика, и существенно улучшат безопасность передвижения автомобилей на данных участках.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко заявлял, что 17-километровый участок трассы Киев-Борисполь должен быть восстановлен уже до конца августа. Примечательно, ремонтных работ на данном участке не было в течение 17 лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области компания Автомагистраль-Юг завершила ремонтные работы на участке трассы Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка, протяженность которой составляет 9 километров.