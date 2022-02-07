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На работу через 5 дней: в Украине сократили сроки лечения пациентов с COVID-19

7 февраля 2022, 16:25

Ранее пациент должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты взятия материала на тестирование.

карантин,маска
Продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19 сокращена / УНИАН

В Украине изменена продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, с 10 до пяти дней сокращена продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения.

Отмечается, что ранее пациент должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты взятия материала на тестирование.

"Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста. Теперь повторное тестирование на наличие в организме вируса можно проводить через пять дней со дня появления симптомов или получения положительного результата тестирования методом ПЦР", - констатировали в Минздраве.

Также самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования, добавили в МОЗ.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 7 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 тысяч 378 жителей страны. В том числе заболели 2242 детей и 394 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2699 человек; летальных случаев - 115; выздоровели 5024 человека.

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