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На Северном ГОКе реализуют новый проект, позволяющий еще больше сэкономить энергоснабжения

13 сентября 2021, 14:41
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Одна линия электропередач была введена в эксплуатацию в августе 2021-го года. До конца текущего года заменят еще две линии.

В Первомайском карьере Северного ГОКа обновляют высоковольтные линии электропередач, которые служат для питания экскаваторов и буровых станков. На проект группа компаний "Метинвест" выделила 4,2 млн грн.

В 2021-м капитально ремонтируют три ЛЭП на карьере.

Также в начале августа этого года уже ввели в эксплуатацию первую из трех запланированных линий. До конца текущего года заменят еще две линии, каждая из которых протяженностью по полтора километра.

"В ходе ремонта заменили 36 опор и 2 км высоковольтного провода. Причем опоры изготовили по новым технологиям, с бетонными подножками", - отметил заместитель начальника Первомайского карьера по инжинирингу Виталий Исак.

Ожидается, что после обновления ЛЭП увеличится надежность энергоснабжения оборудования карьера, повысится уровень безопасности.

viber
Метинвест
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