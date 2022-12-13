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"На ситуации на фронте не отразится": к чему приведут инциденты на аэродромах в РФ – эксперт

13 декабря 2022, 23:18
Инциденты на российских аэродромах могут повлиять лишь на количество ракетных ударов по Украине.
Ракетный удар, пожар
Взрывы на аэродромах в РФ не повлияют на ход событий на фронте / Коллаж фото Википедия, скриншот из видео

Ситуация на фронте никак не будет зависеть от подготовки россиян к ракетным ударам по Украине. РФ не использует стратегическую авиацию в зоне боевых действий. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Ситуация в зоне боевых действий не будет зависеть от того, что происходит в тылу РФ. Потому что российская стратегическая авиация использовалась не в зоне боевых действий, а против гражданских объектов Украины. Также, как РФ пыталась из-за впечатления энергетической инфраструктуры реализовать давление на зону боевых действий, это тоже не повлияет на ситуацию", - сказал Коваленко.

Он добавил, что инциденты на российских аэродромах смогут повлиять лишь на террористические акты, которые оккупанты совершают против украинского населения.

"Инциденты на аэродромах будут иметь влияние на то, чтобы Россия не продолжала террористические акты против населения Украины. А если будет продолжать, то с меньшей эффективностью и результативностью. Итак, зона боевых действий в данном случае отдельна от этих событий", - добавил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

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