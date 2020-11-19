На Сумщине женщина с подозрением на коронавирус умерла возле больницы

Жуткая история произошла в городе Путивль.
В городе Путивль (Сумская область) женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 умерла прямо перед входом в больницу.
Об этом сообщает местное издание Путивльские ведомости в социальной сети Facebook. По даннім журналистов, трагический инцидент произошел в среду, 18 ноября, около 14:00 в Путивльской центральной районной больнице.
По словам директора медучреждения Светланы Семененко, пациентка 1957 года рождения проходила лечение у частного семейного врача, которая пыталась добиться госпитализации больной в COVID-госпиталь.
Семейный врач обзвонила все медицинские учреждения в поисках свободного места, однако пациентку так и не удалось госпитализировать.
За неделю до этого 63-летней женщины сделали рентген, который помог диагностировать бронхит. "Возможно, клинически, пневмония была, но не рентгенологически", ‒ рассказала Семененко.
Уже после смерти женщины у нее были взяты образцы для анализа на коронавирус, однако сейчас его результаты еще не известны.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Пара ‒ Александр и Евгения Киркичи из Черкасс ‒ стали родителями прямо под дверями роддома.
- Женщину не пустили в медицинское учреждение, поскольку ранее у нее диагностировали китайский коронавирус COVID-19.