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На Сумщине женщина с подозрением на коронавирус умерла возле больницы

19 ноября 2020, 20:22

Жуткая история произошла в городе Путивль.

больница
Женщина с подозрением на коронавирус умерла возле больницы/ УНИАН

В городе Путивль (Сумская область) женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 умерла прямо перед входом в больницу.

Об этом сообщает местное издание Путивльские ведомости в социальной сети Facebook. По даннім журналистов, трагический инцидент произошел в среду, 18 ноября, около 14:00 в Путивльской центральной районной больнице.

По словам директора медучреждения Светланы Семененко, пациентка 1957 года рождения проходила лечение у частного семейного врача, которая пыталась добиться госпитализации больной в COVID-госпиталь.

Семейный врач обзвонила все медицинские учреждения в поисках свободного места, однако пациентку так и не удалось госпитализировать.

За неделю до этого 63-летней женщины сделали рентген, который помог диагностировать бронхит. "Возможно, клинически, пневмония была, но не рентгенологически", ‒ рассказала Семененко.

Уже после смерти женщины у нее были взяты образцы для анализа на коронавирус, однако сейчас его результаты еще не известны.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

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