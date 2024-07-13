На улучшение VIP-камер в одесском СИЗО выделили 5 миллионов

В одесском СИЗО VIP арестанты в ближайшее время получат новые условия содержания и улучшение временного жилья.

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В одесском СИЗО улучшат VAP-камеры / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В одесском следственном изоляторе планируют улучшить здание для VIP-задержанных. Речь идет о камерах для несовершеннолетних, женщин, полицейских, и людей, которых осудили за взятку. Говорят о восстановлении крыши режимного корпуса №5, известного также как корпус для VIP-арестантов. Об этом СМИ узнали благодаря системе электронных закупок Prozorro.

"Предложения на участие в тендере принимаются до 26 июля, в тот же день состоится аукцион. Работы должны быть выполнены до конца 2025 года. Общая сумма закупки - 5 352 701. Средства возьмут из местного бюджета", - говорится в сообщении Prozorro.

Согласно плану поставленных задач, должны проводить работы по демонтажу кровли с крыши, разборка обрешетки из брусков с прозрачниками, устройство прокладочной гидроизоляции в один слой, утепление покрытий плитами, устройство из листовой стали обшивки вентканалов и другие работы.

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Нужно сказать, что корпус №5 одесского СИЗО имеет свои особенности. В нем содержат иностранцев, женщин, несовершеннолетних, а также людей, которые связаны с политикой и взяточничеством. Кроме того, в этом корпусе расположены платные камеры для VIP-арестантов, оснащенные телевизорами, кондиционерами, мини-кухнями, душем и туалетом за перегородкой.

В изоляторе есть семь корпусов: шесть режимных и один больничный. Четыре из режимных корпусов составляют так называемый "тюремный замок", памятник архитектуры, построенный в 1891-1894 годах. Пятый и шестой корпуса являются более поздними сооружениями. Шестой корпус используется как место карантина новоприбывших.

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