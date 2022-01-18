На Волыни муж убил жену 60 ударами палкой и заявил, что делал ей массаж

Мужчина заявил, что делал жене массаж / pixabay

В поселке Ратное Ковельского района Волынской области мужчина зверски убил свою жену. Неадекват нанес бедной женщине 60 ударов палкой, а на суде заявил, что делал ей массаж.

Как сообщает ТСН, это случилось в ночь на 27 апреля 2020 года. Убийца вернулся с рыбалки, но не застал жену дома. По его словам, по телефону он узнал, что супруга якобы была нетрезвая с другим мужчиной. Но она все же вернулась домой и легла спать, попив воды.

На следующий день ей стало плохо, поэтому, по словам мужчины, он взял массажер сделал ей массаж. Позже вызвал медиков, но те супругу спасти не смогли.

По словам мужа, они жили мирно, а вот соседи уверяют в обратном. Они говорят, что пара часто конфликтовала и жена очень боялась мужа. Она даже хотела от него уйти из-за постоянных угроз.

Кроме того, он пьянствовал и ревновал ее.

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СМЭ выяснила, что мужчина 60 раз ударил палкой женщину и добивал ее ногами. Жертва оборонялась.

В связи с этим, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожской области местная компания жестоко поиздевалась над своим сверстником. Подростка заставляли есть горящие сигареты. Полиция по этому факту открыла дело. Мать 14-летнего парня рассказала, что сына раздели и обливали на улице холодной водой.

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