На всех 403 АЗК ОККО уже продается зимний дизель

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С 15 ноября уже на всех 403 АЗК сети ОККО водителям предлагают исключительно зимний дизель, который не замерзает при температуре до -20 °С.

Для авто с дизельными двигателями заправка зимним видом горючего является необходимым условием эксплуатации при минусовых температурах, чтобы избежать одной из самых больших сезонных проблем – парафинизации горючего в топливной системе. Именно поэтому в зимний период сеть ОККО предлагает своим клиентам дизельное топливо Pulls Diesel и ГП евро, предназначенное для использования при температуре воздуха до -20°С.

Напомним также, что каждый клиент, который заправляется брендовым горючим Pulls Diesel, присоединяется к совместной инициативе "ОКО за ОКО 2. вооружим ТрО до зубов" сети и фонда "Вернись живым". Ведь с каждого заправленного литра компания перечисляет 1 гривну на оружие для сил территориальной обороны. В целом инициатива предусматривает закупку и передачу 200 крупнокалиберных пулеметов, 300 минометов и 100 автоматических гранатометов общей стоимостью 400 миллионов гривен. Инициатива еще продолжается, а бригадам ТрО уже был передан полный комплект пулеметов и 53 миномета. По состоянию на сегодня уже аккумулировано 95% от необходимой суммы.

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