На выборах мэра Ровно победил кандидат от Евросолидарности

За Александра Третьяка отдал голоса 27 451 избиратель.
Во втором туре выборов городского главы города Ровно победу одержал кандидат от Евросолидарности Александр Третьяк - ему удалось набрать 50,24% голосов избирателей.
Как пишет гражданская сеть ОПОРА, по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Третьяка поддержали 27 451 избиратель. За его оппонента от партии Рівне Разом Виктора Шакирзяна отдали свои голоса 26 057 избирателей.
Отметим, что по данным экзит-пола во втором туре выборов главы города Ровно побеждал Шаркизян.
Местные выборы 2020 в Украине
- В воскресенье, 22 ноября, в Украине прошел второй тур местных выборов. Повторное голосование было назначено в 11 городах. В частности, мэров выбирали жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянска, Никополя, Ровно, Ужгорода и Черкасс.
- Как сообщили в ЦИК, на момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 воскресенья средняя явка во втором туре выборов городских голов составила 29,53%.
- В воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повторное голосование на местных выборах.
- По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,98%. Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
- Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах Украины, где жители сделали свой выбор 15 ноября.
Автор: Екатерина Трохимчук