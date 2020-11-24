На выборах мэра Ровно победил кандидат от Евросолидарности

Третяк победил на выборах мэра Ровно

Во втором туре выборов городского главы города Ровно победу одержал кандидат от Евросолидарности Александр Третьяк - ему удалось набрать 50,24% голосов избирателей.

Как пишет гражданская сеть ОПОРА, по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Третьяка поддержали 27 451 избиратель. За его оппонента от партии Рівне Разом Виктора Шакирзяна отдали свои голоса 26 057 избирателей.

Отметим, что по данным экзит-пола во втором туре выборов главы города Ровно побеждал Шаркизян.

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