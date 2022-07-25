На южном фронте - перелом, ВСУ идут в контрнаступление: депутат назвал сроки освобождения Херсонщины

Херсонская область будет освобождена к сентябрю / Фото УНИАН

Наступил переломный момент на южном фронте в пользу украинских защитников. Вооруженные Силы Украины открыто переходят в контрнаступление в Херсонской области. Депутат Херсонского областного совета и советник главы ОВА Сергей Хлань считает, что к сентябрю Херсонская область, скорее всего, будет освобождена от оккупантов.

По его словам, украинские военные выполнили стратегические задачи, которые были подготовкой к полноценному контрнаступлению в Херсонской области с целью ее освобождения.

"Стратегические шаги, сделанные по Антоновскому и Дарьевскому мостам, по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения – это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и в зачистке орков на занятых ими позициях", – сказал Хлань в эфире ЕспресоTV.

Депутат добавил, что российские оккупанты поняли, что переломный момент в пользу ВСУ уже наступил, поэтому в спешке готовятся к так называемому "референдуму", организуя "избиркомы" на местах.

"Наверное, оккупанты начали готовить новые цели для HIMARS, я так понимаю. Потому что именно эти центры избиркомов будут новыми целями с теми предателями, которые согласятся там работать", - отметил советник главы ОВА.

Освобождение Херсонской области

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что освобождение захваченного войсками РФ Херсона может привести к переломному моменту в войне. Тогда либо рухнет вся оборона оккупантов, либо начнется контрнаступление ВСУ. Россияне уже разрываются между Донбассом и Херсоном, так как у них нет дополнительных резервов. На Херсонщине для украинской армии складываются оптимальные условия. Может появиться возможность отрезать правобережную группировку врага и постепенно ее вытеснять.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Игорь Соболевский заявил, что освобождение Херсонской области из-под российской оккупации может произойти уже в августе этого года.

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