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На Закарпатье посреди зимы зацвели подснежники

4 января 2022, 07:11

Неожиданная весна пришла в город Свалява Мукачевского района. В этом году подснежники расцвели раньше, чем в прошлом, и вызвали восторг в Сети.

подснежники
Подснежники расцвели в Сваляве / Фото Jozsef Molnar

В начале января в Закарпатской области внезапно расцвели первые цветы – подснежники. Неожиданная весна пришла в город Свалява Мукачевского района.

Фото в Facebook опубликовал пользователь Jozsef Molnar.

"А это в Сваляве. С Новым годом", - подписал мужчина снимок.

Отметим, в этом году подснежники расцвели раньше, чем в прошлом году. Пользователи Сети активно комментировали сообщение мужчины. У многих комментаторов возникают ассоциации со всем известной детской сказкой "Двенадцать месяцев":

К слову, в Сваляве плюсовая температура - около +6…+7 градусов. На этой неделе будут осадки в виде дождя и снега.

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Как сообщал Главред, в начале декабря в Одессе расцвела сакура. Цветущее дерево заметили местные жители в парке Победы.

Отметим, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

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