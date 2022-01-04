На Закарпатье посреди зимы зацвели подснежники

Неожиданная весна пришла в город Свалява Мукачевского района. В этом году подснежники расцвели раньше, чем в прошлом, и вызвали восторг в Сети.
В начале января в Закарпатской области внезапно расцвели первые цветы – подснежники. Неожиданная весна пришла в город Свалява Мукачевского района.
Фото в Facebook опубликовал пользователь Jozsef Molnar.
"А это в Сваляве. С Новым годом", - подписал мужчина снимок.
Отметим, в этом году подснежники расцвели раньше, чем в прошлом году. Пользователи Сети активно комментировали сообщение мужчины. У многих комментаторов возникают ассоциации со всем известной детской сказкой "Двенадцать месяцев":
К слову, в Сваляве плюсовая температура - около +6…+7 градусов. На этой неделе будут осадки в виде дождя и снега.
Как сообщал Главред, в начале декабря в Одессе расцвела сакура. Цветущее дерево заметили местные жители в парке Победы.
Отметим, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.
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