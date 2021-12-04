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Зимнее чудо: в Одессе в начале декабря зацвела сакура

4 декабря 2021, 10:37

Обычно сакура зацветает весной. Однако 3 декабря температура воздуха днем в городе составляла +10...+12 градусов. Сегодня в Одессе довольно тепло, но дождливо.

сакура
В Одессе в декабре зацвела сакура / Фото pixabay.com

Зима в Одессе больше похожа на весну - в городе расцвела сакура. Цветущее дерево заметили местные жители в парке Победы в пятницу, 3 декабря.

Видео опубликовало издание Думская в Telegram.

На фото видно, что на сакуре появилось несколько ярких цветков.

"А в парке Победы зимой зацвела сакура! Вон цветочки", – сказала автор видео.

Отметим, что обычно сакура зацветает весной. Однако, 3 декабря температура воздуха днем в городе составляла +10...+12 градусов.

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Сегодня в Одессе довольно тепло, но дождливо. Синоптик прогнозирует, что температура воздуха максимально поднимется до +5 градусов. Практически все время будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру осадки прекратятся.

Как сообщал Главред, синоптик Виталий Постригань предупредил, что с понедельника Украину атакуют сразу три циклона.

"К колебаниям температуры воздуха, атмосферному давлению прибавятся дожди, мокрый снег и снег, гололедные явления", - сказал он.

По его словам, на выходных похолодает. Ночью ожидается до 5-7° мороза, днем - около 0°.

viber
синоптик прогноз погоды сакура новости Одессы Погода в Украине
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