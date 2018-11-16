Накануне зимы на Закарпатье нежно зацвела сакура

В центре Мукачево Закарпатской области на сакуре появились цветы, несмотря на уже суровую ноябрьскую погоду.

Как сообщает местный сайт Mukachevo.net, местные жители заметили, что сакура радует своими великолепными цветами несколько раз в год.

Нынешняя осень не стала исключением, тем более, что теплая погода сохранялась практически до ноября, на что и отреагировали нежные растения.

Очевидцы прекрасного чуда природы уверяют, что цветов на деревьях распустилось немного, но для эффектного селфи будет достаточно.

Издание отмечает, что в Мукачево сохраняется относительно теплая погода, хотя в Киеве и в Карпатах уже вовсю метет снег.

Напомним, в минувшем году в разгар зимы в Украине в некоторых городах зацвели теплолюбивые растения: сакура в Виннице, одуванчики в Херсоне, а в Сумах распустились розы.