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На Запарожчине надеются, что ВСУ освободят регион от РФ в ближайшее время или до конца года – ОВА

31 июля 2022, 15:50

Ключевыми точками являются 1 сентября и начало отопительного сезона, сказал Александр Старух.

Старух Запорожье
Запорожская область работает над освобождением региона - Старух / Коллаж Facebook Старуха, посольство США в Украине

Руководство Запорожской области надеется, что захваченные войсками России районы региона удастся освободить в ближайшее время или до конца года. Ключевыми точками считаются 1 сентября, когда начнется учебный год, и начало отопительного сезона. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Старух.

В интервью Укринформ он рассказал о том, что местные власти надеются на скорейшее освобождение украинской армией оккупированной Запорожчины до конца текущего года.

Читайте такжеОтводят личный состав и технику: в разведке рассказали об отступлении РФ на Запорожье"Мы надеемся и верим в это. Хотим, чтобы это произошло даже раньше. …Так называемые реперные точки – 1 сентября и начало отопительного сезона. Во-первых, организация образовательного процесса, чтобы дети имели возможность для развития. Во-вторых, без единства сложно будет обеспечить население теплом. Пока газоснабжение отсутствует в Бердянске, Мелитопольском, Васильевском районах. Много сложных моментов", - объяснил ситуацию Старух.

Также чиновник добавил, что в области надеются на скорейшее освобождение захваченных россиянами территорий в Запорожской области и в ближайшее время.

"Надеемся, что удастся деоккупировать область в ближайшее время. Это, к сожалению, зависит не только от нас. Но мы в это верим, и мы это сделаем! Главное, мы вместе все на это работаем", - подчеркнул Александр Старух.

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Ситуация в Запорожской области

Аналитики Института изучения войны рассказали, что войска РФ на Херсонском и Запорожском направлениях готовятся к контрнаступлению ВСУ.

"Российские силы продолжают фортифицировать и укреплять позиции в Запорожской и Херсонской областях, ожидая украинские контрнаступления", - рассказали в ISW.

В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перебрасывает свои войска на Запорожское направление. Проводится усиление группировки военных подразделений российский оккупантов.

Военный эксперт Сергей Кузан ранее заявил, что Россия собирает последние боеспособные силы на юг Украины для наступления на Николаевском и Запорожском направления. По его словам, ВСУ знают о планах оккупантов. У россиян не хватит возможностей совершить более одного рывка.

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