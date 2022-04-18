На Житомирщине будут судить настоятеля храма МП: в чем он провинился

Настоятель церкви утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома и все вокруг не русские войска, а украинские вооруженные силы.
Настоятель церкви московского патриархата в Новоград-Волынском районе предстанет перед судом за то, что призывал прихожан поддержать вооруженную агрессию России в Украине, информирует пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
"64-летний настоятель церкви московского патриархата в Новоград-Волынском районе, в марте этого года, днем, во время общения на улице с местными жителями, давал им "ценные" наставления, как на самом деле нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии. Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власти российской федерации прислали военных освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, защитить русскоязычное население братского народа", - сказано в сообщении.
Настоятель церкви утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома и все вокруг не русские войска, а украинские вооруженные силы.
В ответ на такие заявления прихожане обратились к правоохранителям
В настоящее время обвинительный акт в отношении священника по факту публичного отрицания осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) передан в суд.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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