На Житомирщине будут судить настоятеля храма МП: в чем он провинился

В Житомирской области будут судить настоятеля храма МП / ua.depositphotos.com

Настоятель церкви московского патриархата в Новоград-Волынском районе предстанет перед судом за то, что призывал прихожан поддержать вооруженную агрессию России в Украине, информирует пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

"64-летний настоятель церкви московского патриархата в Новоград-Волынском районе, в марте этого года, днем, во время общения на улице с местными жителями, давал им "ценные" наставления, как на самом деле нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии. Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власти российской федерации прислали военных освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, защитить русскоязычное население братского народа", - сказано в сообщении.

Настоятель церкви утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома и все вокруг не русские войска, а украинские вооруженные силы.

В ответ на такие заявления прихожане обратились к правоохранителям

В настоящее время обвинительный акт в отношении священника по факту публичного отрицания осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) передан в суд.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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