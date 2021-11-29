Начальник из ГСЧС застрелил копа: под Черниговом охота закончилась трагедией

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В Черниговской области в воскресенье, 28 ноября, во время охоты 39-летний начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, не убедившись в безопасности выстрелов, смертельно ранил из охотничьего ружья в голову мужчину (сотрудника патрульной полиции), который был вместе с ним охоте.

Как рассказали в Черниговской областной прокуратуре, открыто досудебное расследование по уголовному производству по факту убийства, совершенного по неосторожности.

ЧП произошло у села Майское Городнянской территориальной общины. От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации областной больницы.

Что говорят в полиции об убийстве копа

По данным ГУ НП в Черниговской области, смертельное ранение 37-летний полицейский получил около 4 утра.

В момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.

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"По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского", - рассказали в полиции.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности), которое карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

СМИ узнали имя стрелка

Охотником, который застрелил полицейского во время охоты в 70 километрах от Чернигова, оказался Игорь Довгопол – начальник Черниговского районного управления ГСЧС.

Имя охотника стало известно из источников в ГСЧС в Черниговской области.

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Напомним, в Черниговской области мужчина-браконьер внезапно умер, когда пытался скрыться от лесника Об этом сообщают в Главке Нацполиции по региону.

По версии следствия, четверо мужчин убили лося в лесу возле села Смолянка. Увидев лесничего, браконьеры бросились бежать к своему автотранспорту. Во время этого одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце, упал и умер.

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