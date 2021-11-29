УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Начальник из ГСЧС застрелил копа: под Черниговом охота закончилась трагедией

29 ноября 2021, 15:58
Прослушать новость
Остановить

Полицейский находился на охоте вне службы и в гражданской одежде с тремя товарищами.

ружье, винтовка
/ bryansktoday.ru

В Черниговской области в воскресенье, 28 ноября, во время охоты 39-летний начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, не убедившись в безопасности выстрелов, смертельно ранил из охотничьего ружья в голову мужчину (сотрудника патрульной полиции), который был вместе с ним охоте.

Как рассказали в Черниговской областной прокуратуре, открыто досудебное расследование по уголовному производству по факту убийства, совершенного по неосторожности.

ЧП произошло у села Майское Городнянской территориальной общины. От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации областной больницы.

Что говорят в полиции об убийстве копа

По данным ГУ НП в Черниговской области, смертельное ранение 37-летний полицейский получил около 4 утра.

В момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.

Реклама

"По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского", - рассказали в полиции.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности), которое карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

СМИ узнали имя стрелка

Охотником, который застрелил полицейского во время охоты в 70 километрах от Чернигова, оказался Игорь Довгопол – начальник Черниговского районного управления ГСЧС.

Имя охотника стало известно из источников в ГСЧС в Черниговской области.

Читайте такжеПьяный коп полез в драку: появилась неожиданная версия смертельных разборок в Чернигове

Напомним, в Черниговской области мужчина-браконьер внезапно умер, когда пытался скрыться от лесника Об этом сообщают в Главке Нацполиции по региону.

По версии следствия, четверо мужчин убили лося в лесу возле села Смолянка. Увидев лесничего, браконьеры бросились бежать к своему автотранспорту. Во время этого одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце, упал и умер.

Читайте еще:

viber
новости Чернигова Черниговская область
Сейчас вы просматриваете новость «Начальник из ГСЧС застрелил копа: под Черниговом охота закончилась трагедией». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымПопробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкусным В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-хВ моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-х Гороскоп на сегодня 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаГороскоп на сегодня 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встреча Гороскоп на декабрь 2021: Стрельцов ждет большой переезд и финансовая паузаГороскоп на декабрь 2021: Стрельцов ждет большой переезд и финансовая пауза "Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугу"Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугу
16:58

Атака штамма Омикрон: Комаровский рассказал, кто в смертельной опасности

16:57

Штамм коронавируса Дельта может исчезнуть: вирусолог назвала причину

16:53

Звезды сериала Разница в возрасте рассказали о самой яркой авантюре в их реальной жизни

16:50

Саша Бо показала публике лицо нового бойфренда во время страстного поцелуя

16:43

Более 40 гривен за десяток: цены на яйца в Украине резко взлетятВидео

Реклама
16:25

Умер мгновенно: в Кривом Роге COVID-пациент выпрыгнул с 8 этажа больницы

16:18

Суд над Саакашвили: политик не признал правосудие Грузии и заявил, что научился терпению в УкраинеВидео

16:01

Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойВидео

15:58

Начальник из ГСЧС застрелил копа: под Черниговом охота закончилась трагедией

15:57

Удар по Украине с четырех направлений: Кулеба назвал "очень мрачной" ситуацию с действиями РоссииВидео

15:55

Какая рыба накапливает ртуть и опасна для тела - ответ диетолога

15:45

Алла Пугачева с кошкой на голове шокировала фанатов сходством с Сергеем Зверевым

15:44

Билана отправляют к психиатру после пьяной выходки на сцене: "ему необходима помощь"Видео

15:43

На Волыни молодой полицейский застрелился в туалете отделения

15:33

Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаВидео

15:31

Ждите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалииВидео

15:26

Генерал-эксперт рассказал, решится ли Путин зимой на вторжение в Украину

15:21

Что меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"

15:19

Инфекционист развеял популярные мифы об ОмикронеВидео

15:13

Как оформить пенсию и субсидии через "Дію": пошаговая инструкция

Реклама
15:06

Еще полгода "Северный поток-2" не смогут запустить, – посол ГерманииВидео

15:00

Каждый третий – полностью привит от COVID-19: в Украине стремительно растут темпы вакцинацииВидео

14:46

Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вcпышками "Омикрона"

14:43

Затащил в заброшенный дом: под Винницей пьяный уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку

14:37

"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко пригрозил вместе с Россией пойти войной против УкраиныВидео

14:34

В Украине рухнули цены на газ для населенияВидео

14:26

РФ – "друг", а Турция посредник: Эрдоган готов помочь Зеленскому и Путину "помирить" Москву с КиевомВидео

14:12

Во Львове по программе Зеленского "Большая стройка" реконструируют Собор святого Юра

13:51

Циклон "Бенедикт" хозяйничает в Украине: какой погоды ждать в ближайшие дниВидео

13:50

Оформление субсидий и пересчет пенсий: в приложении "Дія" появились 7 новых услугВидео

13:47

Хлеб по 40 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном подорожанииВидео

13:29

Ушел из жизни советский кинорежиссер - создатель фильмов Бег и Тегеран-43

13:26

Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаВидео

13:12

Под Винницей случилась химическая авария: спасатели осаживают облако аммиака

13:00

Гороскоп на завтра 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныВидео

12:58

В 15 лет весила 9 кг: в Кривом Роге мать заморила голодом больную дочьВидео

12:58

Минск анонсировал совместные с РФ военные маневры на границе УкраиныВидео

12:54

Повторит судьбу Гонгадзе: Арестович заявил, что Бутусова могут убить

12:41

В ФРГ пригрозили РФ ответкой и "огромными потерями" в случае нападения на УкраинуВидео

12:37

Ляшко рассказал, что известно о новом COVID-штамме Омикрон и есть ли он в УкраинеВидео

Реклама
12:36

В Одессе во время урока на школьников упал потолок, один ребенок травмированВидео

12:29

Победитель Танцев со звездами Артур Логай не сдержал эмоции за кулисами: "Я все еще не понимаю, что произошло"

12:22

В Киеве от коронавируса умер крошечный четырехмесячный ребенок

12:00

"Запрет станет бременем для людей": ВОЗ призвала не ограничивать путешествия из-за ОмикронаВидео

11:58

Просрочил растаможку – отдай авто государству: украинцы резко стали отказываться от евробляхВидео

11:57

"Хотят что-то урвать": у Лукашенко закатили истерику из-за учений Украины у границыВидео

11:56

"Рататуй ищет ингредиенты": Сеть позабавило видео с мышью в супермаркете ЗапорожьяВидео

11:50

Опасен ли штамм "Омикрон" и как скоро он будет в Украине: объяснение иммунолога

11:50

Главный инфекционист США раскрыл, что защитит от COVID-штамма ОмикронВидео

11:49

Жена Дмитрия Комарова призналась, как переживает разлуку с любимымВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять