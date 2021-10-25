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Под Черниговом убивший лося браконьер умер, убегая от лесника

25 октября 2021, 09:53

Следствие определило всех браконьеров. Трое из мужчин жители Киевской области. Четвертым оказался местный житель, который трудится на посту егеря.

Лось
Под Черниговом убивший лося браконьер умер, убегая от лесника / УНИАН

В Черниговской области мужчина-браконьер внезапно умер, когда пытался скрыться от лесника Об этом сообщают в Главке Нацполиции по региону.

По версии следствия, четверо мужчин убили лося в лесу возле села Смолянка. Увидев лесничего, браконьеры бросились бежать к своему автотранспорту. Во время этого одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце, упал и умер.

Свидетели указали, что застрелил лося именно умерший при попытке побега. Позже на место чрезвычайного происшествия прибыли полицейские, которые изъяли мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства. По предварительным данным, убитому лосю едва исполнилось два года

Следствие определило всех браконьеров. Трое из мужчин жители Киевской области. Четвертым оказался местный егерь. Продолжается следствие, начато уголовное производство по часть 1 статья 248 Уголовного кодекса – "Незаконная охота". Им грозит штраф от 17 тысяч до 51 тысяч гривен, общественные работы на срок от 160 до 240 часов или тюремным сроком до трех лет.
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Напомним, ранее в столице Украины мужчину охватил дикий испуг, когда он увидел дикого лося, который, неспешно поцокивая копытами, совершал прогулку возле станции метро "Житомирская".

"Он на меня идет. Мне страшно. Что делать в таких ситуациях? Он − агрессивный?", − сказал мужчина, путая от страха и волнения украинские и русские слова.

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