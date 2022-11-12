Начштаба УДА объяснил важность освобождения Херсона / соцсети

Контроль Украины над Херсоном открывает путь и на запорожское направление, и на Крым. Поэтому России так важно было удержаться там.

Начальник штаба Украинской добровольческой армии, руководитель Движения Сопротивления Юг УДА полковник в отставке Сергей Ильницкий ("Сокол") в интервью Главреду напомнил, что Херсон – единственный областной центр, который России удалось оккупировать с 24 февраля.

"Это было одно из направлений, откуда начиналось широкомасштабное наступление России", - отметил Ильницкий.

Он подчеркнул, что правому берегу Херсонщины, а, следовательно, и самому Херсону, в случае подрыва Каховской плотины ничего не угрожает.

"Это создаст проблемы левом берегу Херсонщины, где находится большинство российских штабов, военной техники и личного состава", - рассказал эксперт.

Херсон - это Украина

Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

В разведке призвали оккупантов сдаваться во избежание гибели.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российской оккупационной армии удалось убежать с правобережья Херсонской области на левый берег Днепра.

По словам Арестовича, пленных оказалось мало. Впрочем, ВСУ досталось много трофеев.

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