"Надеяться на лучшее и готовиться к худшему": Боррель считает, что у РФ могут быть разные сценарии в отношении Украины

Жозеп Боррель / Фото Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что намерения России в отношении Украины неясны. По его словам, "стоит надеяться на лучшее и готовиться к худшему".

"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Мы не можем исключить желание России использовать этот кризис в качестве рычага для достижения заявленной цели по изменению структуры безопасности в Европе", - написал Боррель в своем блоге.

Он отметил, что Россия стремится ослабить Украину, Европе нужно быть готовой к решительным действиям.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - отметил вице-президент Европейской комиссии.

Российские военные возле украинской границы и угроза вторжения

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico. Были опубликованы статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

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Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, сообщил глава Белого дома Джо Байден.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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