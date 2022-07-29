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"Надо выбрать момент": Горбач рассказал, когда Украина может ударить по Крымскому мосту

29 июля 2022, 14:26

Эксперт считает, что нужно взвешивать наши возможности и сугубо военную безопасность или тактическую необходимость-рано или поздно это нужно будет сделать.

Крымский мост, Владимир Горбач
Крымский мост не является главной транспортной артерией РФ в Крыму - Владимир Горбач / Reuters facebook.com

Украина пока не владеет оружием, которое бы могло гарантировать уничтожение Крымского моста. Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, бить по Крымскому мосту Украина еще не имеет возможности, ведь линия фронта, откуда можно было бы наносить удары, еще находится слишком далеко. Однако удар по мосту, считает Горбач, был бы уместным.

"Это имело бы огромное морально-психологическое значение для нашего наступления и это бы очень серьезно обломало мотивацию и готовность российских военных продолжать какие-то операции да и вообще сопротивляться украинском контрнаступления. Ведь тогда они бы поняли, что в них горят тылы", - рассказал Горбач.

С точки зрения военной логистики, отмечает эксперт, конечно, именно через Керченский мост войска перебрасываются из Краснодарского края в оккупированный Крым и потом дальше, через Чонгар и перешейки, российская техника заходит на территорию Херсонской и Запорожской областей.

Однако даже если мост будет поврежден ВСУ, российского контингента для сопротивления на полуострове Крым все равно еще будет достаточно.

"Дело в том, что на территории Крыма Россия за эти 8 лет уже накопила очень большие ресурсы как живой силы, так и техники вооруженных сил. И они не обязательно нуждаются в переброске сил с материковой части России через Керченский мост. Поэтому здесь нужно взвешивать наши возможности и сугубо военную безопасность или тактическую необходимость - рано или поздно это нужно будет сделать. Только нужно найти правильный момент, который позволил бы несколькими ударами перевернуть ситуацию в свою пользу", - сказал Горбач.

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война в Украине Владимир Горбач Крымский мост
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