Жест "доброй воли" и удар по Крымскому мосту: Ким оценил сценарий для ВСУ

Если оккупанты будут бежать по Крымскому мосту в Россию, пусть забирают с собой и эстакаду - Ким / Коллаж Reuters, скриншот YouTube

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что если ВСУ примут решение нанести удар по Крымскому мосту, значит, оно будет обосновано с военной точки зрения. По его словам, если россияне пойдут на "акт доброй воли" и сбегут по эстакаде в Россию, они могут это сделать вместе с самим мостом.

"Я не готов сказать - не знаю. Если это будет нужно с точки зрения военной и это будет необходимо для реализации какого-то из военных сценариев - то, значит, надо. У нас идет война и тут все методы хороши. Мы на него никак не влияем - если по этому мосту русские мужественно сбегут по "акту доброй воли" в Россию - то пусть по мосту и едут. И мост за собой туда забирают", - рассказал он в интервью Главреду.

Напомним, Виталий Ким заявил, что российская оккупационная армия продолжает обстреливать Николаев, поскольку по-прежнему строит планы на город. Как объяснил глава Николаевской ОВА, в ситуации, когда ВСУ контрнаступают в Херсонской области, а оккупантам приходится отступать и терять позиции, Россия пытается показать сопротивление. Поэтому враг наносит удары по гражданским целям и городу.

Также Ким ответил на вопрос о планах сил обороны Украины по освобождению оккупированного Херсона. В частности, он положительно оценивает перспективу деоккупации города от российских войск в ближайшее время. ВСУ работают над этим вопросом не один день. Однако освобождение будет проходить постепенно.Читайте такжеЯ верю, что до конца года острая фаза войны закончится - Виталий Ким

Кроме того, Ким оценил возможности войск РФ по захвату Одессы. С точки зрения главы Николаевской ОВА, в ближайшие два месяца таких рисков нет, поскольку сейчас оккупанты отступают. Для атаки нужны ресурсы, продвижение и занятие рубежей. Подобных шагов пока не фиксируется.

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