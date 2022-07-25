Жест "доброй воли" и удар по Крымскому мосту: Ким оценил сценарий для ВСУ

Россия ведет против Украину войну, поэтому такие методы, как удар по Крымскому мосту, будут уместны, считает Виталий Ким.
Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что если ВСУ примут решение нанести удар по Крымскому мосту, значит, оно будет обосновано с военной точки зрения. По его словам, если россияне пойдут на "акт доброй воли" и сбегут по эстакаде в Россию, они могут это сделать вместе с самим мостом.
"Я не готов сказать - не знаю. Если это будет нужно с точки зрения военной и это будет необходимо для реализации какого-то из военных сценариев - то, значит, надо. У нас идет война и тут все методы хороши. Мы на него никак не влияем - если по этому мосту русские мужественно сбегут по "акту доброй воли" в Россию - то пусть по мосту и едут. И мост за собой туда забирают", - рассказал он в интервью Главреду.
Напомним, Виталий Ким заявил, что российская оккупационная армия продолжает обстреливать Николаев, поскольку по-прежнему строит планы на город. Как объяснил глава Николаевской ОВА, в ситуации, когда ВСУ контрнаступают в Херсонской области, а оккупантам приходится отступать и терять позиции, Россия пытается показать сопротивление. Поэтому враг наносит удары по гражданским целям и городу.
Также Ким ответил на вопрос о планах сил обороны Украины по освобождению оккупированного Херсона. В частности, он положительно оценивает перспективу деоккупации города от российских войск в ближайшее время. ВСУ работают над этим вопросом не один день. Однако освобождение будет проходить постепенно.Читайте такжеЯ верю, что до конца года острая фаза войны закончится - Виталий Ким
Кроме того, Ким оценил возможности войск РФ по захвату Одессы. С точки зрения главы Николаевской ОВА, в ближайшие два месяца таких рисков нет, поскольку сейчас оккупанты отступают. Для атаки нужны ресурсы, продвижение и занятие рубежей. Подобных шагов пока не фиксируется.
Главред рекомендует:
- Виталий Ким рассказал, каким стал Зеленский после 24 февраля
- Когда закончится война: Виталий Ким рассказал детали
- Минимум одно-два поколения украинцев и россиян не будут мириться - Ким