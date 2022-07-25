Ким рассказал о перспективе скорейшего освобождения Херсона

Виталий Ким / Николаевская ОГА, Facebook

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о перспективе освобождения Херсона и области в ближайшее время.

В интервью для Главреда Ким сказал, что Херсон будут освобождать постепенно.

"Я положительно оцениваю эту возможность (освобождение Херсона в ближайшее время - ред). Это уже происходит и не один день. Просто не по взмаху волшебной палочки, а постепенно". - говорит Ким.

Он также рассказал, что оккупанты не смогут захватить Одессу.

Для того, чтобы напасть на Одессу, нужно сделать очень много шагов. И пока они находятся в отступлении, говорить о возможном наступлении на Одессу незачем. Это очень долгий процесс накопления ресурсов, продвижения, занятия рубежей. Раньше я говорил, что в ближайшие три четыре-недели точно нет, но сейчас, наверное, месяца два до того, чтобы это стало реальной угрозой Одессе. Пока это не просматривается - отрицательная угроза Одессе растет", - отметил Ким.

Читайте такжеОкружены и обречены: оккупанты попали в котел под Херсоном - СМИ

Удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайону российских оккупационных войск у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Случился мощный взрыв.

Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста.

"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.

Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.

Читайте также: