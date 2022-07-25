Минимум одно-два поколения украинцев и россиян не будут мириться - Ким

Виталий Ким / скриншот

Послевоенные отношения Украины с Россией будут зависеть от течения самой войны.

Такое мнение в интервью Главреду озвучил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, повторения ужасов Бучи и Мариуполя в других городах Украины будут усугублять отношения двух стан.

"Если мы будем говорить о таких событиях, которые возможны, когда отступят со стороны Херсонской области и всплывут такие же случаи, как Буча, то вероятность того, что мы с кем-то помиримся, сильно падает. Если мы говорим о количестве жертв и раненых с обеих сторон, о том, что семьи потеряли близких - это будет влиять на общее мнение о том, что мы дальше делаем. Вопрос вероятности - средняя температура по палате", - отметил глава Николаевской ОВА.

Читайте такжеУгрозы наступления российских войск на Одессу в ближайшие два месяца нет - КимОн подчеркнул, что война изменит отношения украинцев и россиян на несколько поколений.

"В середине пути это невозможно оценить, потому что любое триггерное событие может надолго отбросить мирные отношения с россиянами. Я думаю, что минимум одно-два поколения не будут мириться - рвутся все связи, ментальные и родственные, с Россией", - отметил Ким.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что горячая фаза войны в Украине может продлиться до конца года. При этом, подчеркнул Ким, об окончании войны говорить пока рано.

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