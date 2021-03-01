Нафтогаз сбросил цену на газ для производителей тепла

Как сообщили представители пресс-службы Нафтогаза, ситуация в Украине соответствует европейскому тренду к уменьшению спроса на энергоносители из-за потепления.
Оптовую цену на природный газ для производителей тепла (за февраль нынешнего года) государственная компания Нафтогаз Украины установила на уровне 6,841 гривны за кубический метр (без учета НДС и расходов на транспортировку). Об этом сообщали представители пресс-службы госкомпании.
Цена на газ для производителей тепла в феврале почти на 7% ниже, чем в январе. В Нафтогазе пояснили, что ситуация в Украине соответствует европейскому тренду к уменьшению спроса на энергоносители из-за потепления.
"За последнюю неделю в Европе спотовые цены на газ снизились на 6%. В марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, которое определит вектор ценообразования и в Украине", – заявили в компании.
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Цена на газ в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- Нафтогаз Украины обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, С 1 января 2021 цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).