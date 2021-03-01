Нафтогаз сбросил цену на газ для производителей тепла / УНИАН

Оптовую цену на природный газ для производителей тепла (за февраль нынешнего года) государственная компания Нафтогаз Украины установила на уровне 6,841 гривны за кубический метр (без учета НДС и расходов на транспортировку). Об этом сообщали представители пресс-службы госкомпании.

Цена на газ для производителей тепла в феврале почти на 7% ниже, чем в январе. В Нафтогазе пояснили, что ситуация в Украине соответствует европейскому тренду к уменьшению спроса на энергоносители из-за потепления.

"За последнюю неделю в Европе спотовые цены на газ снизились на 6%. В марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, которое определит вектор ценообразования и в Украине", – заявили в компании.

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Цена на газ в Украине – о чем сообщалось ранее: