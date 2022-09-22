"Нагадили прямо на голову": Гиркин истерит после обмена защитников Мариуполя

Игорь Гиркин истерит из-за обмена пленными / УНИАН

Сбежавший с Донбасса бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разразился проклятиями в адрес кремлевской верхушки после нового обмена пленными.

Он считает, что освобождение из российского плена иностранцев, а также бойцов полка Азов является ошибкой. Об этом российский террорист написал в своем Telegram.

"Это хуже чем преступление... и хуже чем ошибка. Это – непроходимая глупость. Или - откровенное вредительство. Сделать это хотя-бы за пару дней до указа президента до мобилизации было, по всей видимости нельзя....", - пишет "Стрелок".

"Знаете ,как это выглядит? - А так: вышли к народу, призвали "постоять за землю русскую", а потом... а потом тем, кто откликнулся – (нагадили, - ред.) прямо на голову. Открыто, глумливо, со смешками и прибаутками. Никак иначе лично я такое "миротворчество" в день объявления мобилизации воспринимать не могу", - добавил Гиркин.

Обмен пленными

Напомним, 21 сентября из российского плена удалось освободить 215 человек, среди которых 205 украинцев и 10 иностранцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди освобожденных – 108 бойцов "Азова", а в целом 188 героев "Азовстали" и Мариуполя, восемь – раненые во время российского теракта в Оленовке.

По его словам, обменяли пленных на бывшего председателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и еще 55 человек.

По информации Министерства внутренних дел, из российского плена 21 сентября удалось освободить 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников. Также среди освобожденных – 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым оккупанты угрожали смертью.

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