Накрыли артой, добили в ближнем бою: королевская бригада ВСУ "покрошила" наемников Вагнера

Подразделение врага было ликвидировано в районе Попасной на Луганщине.
В Луганской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили наемников частной военной компании РФ Лига (бывшая Вагнера).
Как рассказали в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, подразделение врага было ликвидировано в районе Попасной.
Уточняется, что группа наемников более 20 человек была ликвидирована артиллеристами ВСУ и "добита" пехотинцами в стрелковом бою.
"Вооруженные до зубов наемники, в самой современной экипировке, за спинами которых операции в Сирии и других горячих точках нашли свою бесславную смерть на украинской земле", - рассказали в 24 бригаде ВСУ.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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