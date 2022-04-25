Накрыли артой, добили в ближнем бою: королевская бригада ВСУ "покрошила" наемников Вагнера

Бойцы ВСУ уничтожили скопление наемников РФ/ Facebook/24th.brigade

В Луганской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили наемников частной военной компании РФ Лига (бывшая Вагнера).

Как рассказали в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, подразделение врага было ликвидировано в районе Попасной.

Уточняется, что группа наемников более 20 человек была ликвидирована артиллеристами ВСУ и "добита" пехотинцами в стрелковом бою.

/ Facebook/24th.brigade

"Вооруженные до зубов наемники, в самой современной экипировке, за спинами которых операции в Сирии и других горячих точках нашли свою бесславную смерть на украинской земле", - рассказали в 24 бригаде ВСУ.

/ Facebook/24th.brigade

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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