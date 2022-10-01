УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Намекнул на Путина: Зеленский объяснил оккупантам, как закончить провальную войну

1 октября 2022, 22:55

Владимир Зеленский намекнул оккупантам на необходимость решить проблему с "тем одним", который начал бессмысленную для России войну против Украины.

Владимир Зеленский, Владимир Путин
Владимир Зеленский высказался о проблеме с "тем одним" / УНИАН, Скриншот

Президент Владимир Зеленский намекнул оккупантам на необходимость решить проблему с "тем одним", который начал бессмысленную для России войну против Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в конце 220-го дня войны. Оно опубликовано в Telegram.

Говоря о ситуации в стране-агрессоре, президент отметил, что "они там, кстати, уже начали кусать друг друга: ищут виноватых, обвиняют в провалах каких-то генералов...".

"Это первый звоночек, который стоит услышать на всех уровнях российской власти. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война является исторической ошибкой для России", - добавил Зеленский.

Отметим, российские генералы уже начали устраивать публичные разборки из-за бегства оккупационных войск из Лимана Донецкой области.

С критикой на руководство Минобороны РФ обрушился бывший командующий 58-й армией, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который является депутатом Госдумы. Истерику он закатил в эфире пропагандистского ток-шоу на росТВ.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров закатил истерику и в бешенстве стал обвинять российских генералов в позорной сдаче Лимана в Донецкой области, который освободили Вооруженные силы Украины.

При этом он уже нашел виновного за сдачу Лимана. Им, по мнению главы Чечни является командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин.

Читайте еще:

Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:56

Санкции США против России не не окажут серьезного влияния - Bloomberg

22:55

Намекнул на Путина: Зеленский объяснил оккупантам, как закончить провальную войнуВидео

22:49

Гороскоп на октябрь 2022 для Козерогов: названы самые опасные и турбулентные даты месяцаВидео

22:32

Лифчик не удержал: молодая жена Цекало показала неудачное фото в купальнике

22:16

Угроза массированного ядерного удара РФ: эксперт назвал главную цель КремляВидео

Реклама
22:16

Санкции для российских звезд: кто в списке

22:04

Украинский флаг уже в Лимане: Зеленский рассказал о ситуации в городеВидео

21:38

В Украине может стать дефицитом популярный овощ: в чем причинаВидео

21:30

ВСУ пойдут вперед: Гайдай назвал новую цель для украинской армии после ЛиманаВидео

20:53

В Лимане оккупанты передислоцировались в пакеты или в плен - МинобороныВидео

20:52

Мощный удар ВСУ: на Луганщине десятки оккупантов "перемололи" вместе с техникойВидео

20:22

"Повальное вранье": генералы РФ истерят и собачатся из-за потери ЛиманаВидео

20:19

Кулеба смело ответил скептикам о механизме вступления Украины в НАТО

20:10

Приметы на 3 октября: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы в дом беду не принестиВидео

20:02

Как повлияет на ход войны возможное применение Россией ядерного оружия: ответ экспертаВидео

19:43

Под 100 тысяч убитых и пропавших без вести: появился инсайд о реальных потерях РФВидео

19:15

Командование у них действительно - фуфломнение

19:09

ВСУ нужнее: Франция вместо Дании поставит Украине партию мощных САУ CaesarВидео

19:00

"Элита его ненавидит": оппозиционер сообщил о предпосылках для покушения на Путина

19:00

Яворовский полигон, выход на Крым и Полесье: Золотарев назвал цели РФ для удара ядерным оружием

Реклама
18:45

Как сделать так, чтобы ребенок сам делал уроки: главные правила для родителейВидео

18:43

ВСУ нужно зайти в Донецк и Херсон, чтобы остановить "референдумы" Путина – экспертВидео

18:16

Мощные взрывы и детонация: на военном аэродроме РФ в Крыму новая "бавовна"ФотоВидео

17:46

"Сломили очень мощную оборону": в ВСУ заявили, что Лиман открывает путь к освобождению ДонбассаВидео

17:45

"Разжаловать бездаря": Кадыров в бешенстве устроил разборки с генералом из-за потери ЛиманаВидео

17:20

Россияне убили беременную и 13 детей: шокирующие детали расстрела колонны под КупянскомФотоВидео

16:50

"В городе идут бои": в ВСУ раскрыли подробности освобождения ЛиманаВидео

16:43

Россия повторит судьбу СССР, а Украина захватит ее территории – СоскинВидео

16:36

С микроволновкой и без: как быстро разморозить мясо

16:06

Гороскоп на октябрь-2022: угроза ядерного удара по Украине и новые чудеса ВСУВидео

16:03

Киркоров скорбит: у певца большое горе

16:03

Большая смута или военный разгром: эксперт назвал две причины для отстранения Путина

15:59

Лиман в окружении: опубликовано видео бегства оккупантов из "котла"Видео

15:48

Пугачева продает свой легендарный дом: названа цена

15:27

"Танцоры на костях": у Зеленского назвали условие для переговоров с РФВидео

15:17

Есть нюанс: в Минобороны Германии отреагировали на намерение Украины быстро вступить в НАТОВидео

15:09

Путин – нелюдь, никаких переговоров с ним после аннексии территорий Украины не будет – ДаниловВидео

14:34

Под Купянском оккупанты расстреляли автоколонну: найдены тела 20 погибших, среди них детиФотоВидео

14:30

Война продлится до 2032 года, она перенесется на территорию России и станет глобальной – СоскинВидео

14:22

На войне в Украине ликвидировали майора армии РФ

Реклама
14:08

Когда праздник бабушек и дедушек в Украине в 2022 году и другие праздники семьиВидео

14:06

"Усилится ракетный террор": Золотарев рассказал, как Россия будет принуждать Украину к переговорам

13:47

Не сумасшедшие, а гении: зачем люди кладут в холодильник джинсы, колготки и даже обувь

13:38

Защитники Украины подняли на окраинах Лимана сине-желтый флагВидео

13:18

ВСУ показали кадры из Лимана - оккупантам предлагают сдаться в пленВидео

13:05

Путин не готов нажать ядерную кнопку, но может изменить позицию при двух условиях – ISWВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 октября 2022: Девам – расставание, Весам – затруднения, Водолеям – долги

12:58

В ноябре Россия снова может напасть со стороны Беларуси - Золотарев

12:53

"Они понимают, что реакция на их действия будет": эксперт объяснил в чем смысл "ядерных пугалок" Кремля

12:40

Гороскоп на октябрь 2022 для Стрельцов: месяц будет очень прибыльным - когда ждать денегВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять