Намекнул на Путина: Зеленский объяснил оккупантам, как закончить провальную войну

Владимир Зеленский высказался о проблеме с "тем одним" / УНИАН, Скриншот

Президент Владимир Зеленский намекнул оккупантам на необходимость решить проблему с "тем одним", который начал бессмысленную для России войну против Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в конце 220-го дня войны. Оно опубликовано в Telegram.

Говоря о ситуации в стране-агрессоре, президент отметил, что "они там, кстати, уже начали кусать друг друга: ищут виноватых, обвиняют в провалах каких-то генералов...".

"Это первый звоночек, который стоит услышать на всех уровнях российской власти. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война является исторической ошибкой для России", - добавил Зеленский.

Отметим, российские генералы уже начали устраивать публичные разборки из-за бегства оккупационных войск из Лимана Донецкой области.

С критикой на руководство Минобороны РФ обрушился бывший командующий 58-й армией, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который является депутатом Госдумы. Истерику он закатил в эфире пропагандистского ток-шоу на росТВ.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров закатил истерику и в бешенстве стал обвинять российских генералов в позорной сдаче Лимана в Донецкой области, который освободили Вооруженные силы Украины.

При этом он уже нашел виновного за сдачу Лимана. Им, по мнению главы Чечни является командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин.

Читайте еще: