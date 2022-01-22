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Нападение России на Украину: назван самый вероятный сценарий

22 января 2022, 15:32
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Один из сценариев российского вторжения предполагает внезапное нападение. Всего сценариев три. Каждый из них может произойти и будет иметь скоротечный характер.

Владимир Путин
Пока что Путин колеблется, так как может получить в Украине мощный отпор / Фото Reuters

Вторжение России в Украину может произойти по одному из трех сценариев, причем наиболее вероятен один из них - это проведение наземной операции РФ против Украины. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Согласно первому сценарию возможного вторжения РФ, конфликт может начаться со стороны Беларуси. Произойдет заброска до 200 диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

Второй сценарий связан с разбалансировкой внутри Украины и развертыванием массовых противостояний с властью.

"Все это может быть искусственно подпитано российскими спецслужбами и пророссийскими структурами, которые остались в Украине со времен президентства Януковича", - отметил эксперт.

Третий сценарий российского вторжения предполагает внезапное нападение.

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"Например, десантно-штурмовая операция с моря или с воздуха. Это будет сопровождаться внезапной переброской значительного количества структур спецназначения, которые будут пытаться захватить и сменить власть в Украине", - рассказал Бадрак.

По мнению военного эксперта, все эти сценарии могут произойти и будут носить скоротечный характер.

"Если оценивать вероятность сценариев в процентах, то вероятность проведения наземной операции России против Украины составляет 80%. Такая высокая вероятность обусловлена тем, что украинские власти за восемь лет создали благоприятные для Путина условия. Вероятность проведения ракетной операции с воздуха составляет 20%, то есть, скорее всего, это не произойдет", - считает эксперт.

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По мнению эксперта, пока что Путин колеблется, так как может получить в Украине мощный отпор, что фактически будет означать проигрыш России и крах нынешней российской власти.

Когда может начаться атака России

"Наиболее вероятные сроки операции – с начала российско-белорусских учений в начале февраля (6-8 февраля) и до годовщины аннексии Крыма. Такая перспектива должна нас не пугать, а мобилизовать на активные действия и подготовку к войне", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, Валентин Бадрак считает, что Россия не очень готова к войне с Украиной, поэтому единственный вариант для РФ – выбор удачного момента и осуществление блицкрига.

По словам военного эксперта, "не стоит исключать проведения десантно-штурмовой операции по отношению к Киеву с целью смены власти". При этом он считает, что украинская власть не готовится к мощной войне.

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