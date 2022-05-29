Наплевали на оккупацию: в Мелитополе патриоты устроили митинг за Украину

В городском парке патриоты исполнили гимн Украины.
В воскресенье, 29 мая, в оккупированном Мелитополе Запорожской области патриоты провели акцию в поддержку Украины.
Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, акция прошла в городском парке.
"По словам очевидцев, сейчас в городском парке патриоты исполняют гимн Украины. На фото несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и жовто-блакитними лентами" - пишет издание.
Добавим, что несколько дней назад мелитопольские партизаны пригласили горожан 29 мая на проукраинский митинг, организуемый движением Жовта стрічка.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов.
По данным издания, взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно и техника.
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