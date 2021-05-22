Навоз для Лукашенко: в Киеве у посольства Беларуси устроили перформанс с душком

На действия участников акции отреагировала охрана посольства.
В субботу, 22 мая, в Киеве белорусы, покинувшие свою страну, устроили акцию у посольства Беларуси.
Они привезли навоз к посольству РБ в Киеве, сообщает телеграм-канал Баста!.
Белорусы подъехали к зданию посольства на синем бусе, несколько человек стали выносить мешки с навозом.
На их действия отреагировала охрана посольства. Учатсников акции задержали.
Несмотря на это, содержимое некоторых мешков удалось высыпать на тротуар у посольства Беларуси в Украине.
Сообщается, что акция была направлена на привлечение внимания к событиям в Беларуси и смерти политзаключенного Витольда Ашурка в шкловской колонии.
Беларусские СМИ пишут, что в 1999 году в Минске провели похожую акцию "Подарок президенту" с тачкой навоза у здания администрации Александра Лукашенко.
За перфоманс его инициатора приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Кто такой Витольд Ашурок:
Активист партии БНФ из Березовки. В январе этого года он получил пять лет лишения свободы. Его признали виновным в в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) и насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК). Суд проходил в закрытом режиме. Предварительной причиной его смерти называется остановка сердца.
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Попытка покушения на Лукашенко:
- Ранее Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы.
- По его словам, в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот".
- Он говорит, что участников подготовки покушения, которые прибыли из США, задержали в Москве.
- Как рассказал в эфире госканала ОНТ председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в результате операции удалось предотвратить попытки "вооруженного мятежа" в Беларуси. Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.
- В свою очередь в ФСБ заявили, что нашли "украинский след" в попытке покушения на Лукашенко.