Навоз для Лукашенко: в Киеве у посольства Беларуси устроили перформанс с душком

Акция у посольства Беларуси в Киеве / Радио Свобода

В субботу, 22 мая, в Киеве белорусы, покинувшие свою страну, устроили акцию у посольства Беларуси.

Они привезли навоз к посольству РБ в Киеве, сообщает телеграм-канал Баста!.

Белорусы подъехали к зданию посольства на синем бусе, несколько человек стали выносить мешки с навозом.

На их действия отреагировала охрана посольства. Учатсников акции задержали.

Несмотря на это, содержимое некоторых мешков удалось высыпать на тротуар у посольства Беларуси в Украине.

/ Радио Свобода

Сообщается, что акция была направлена на привлечение внимания к событиям в Беларуси и смерти политзаключенного Витольда Ашурка в шкловской колонии.

/ Радио Свобода

Беларусские СМИ пишут, что в 1999 году в Минске провели похожую акцию "Подарок президенту" с тачкой навоза у здания администрации Александра Лукашенко.

/ Радио Свобода

За перфоманс его инициатора приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Кто такой Витольд Ашурок:

Активист партии БНФ из Березовки. В январе этого года он получил пять лет лишения свободы. Его признали виновным в в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) и насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК). Суд проходил в закрытом режиме. Предварительной причиной его смерти называется остановка сердца.

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Попытка покушения на Лукашенко: