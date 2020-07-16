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В МВФ поведали, чего ждут от нового главы Нацбанка

В МВФ надеются на сохранение независимости НБУ.

16 июля 2020, 23:00
МВФ
В МВФ пожелали успехов новому главе НБУ / "РБК-Украина"

В МВФ отреагировали на назначение Радой Кирилла Шевченко новым главой Нацбанка.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МВФ.

В первую очередь в МВФ надеются на сохранение независимости НБУ. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман.

Также, он пожелал успеха Шевченко на посту главы НБУ "в этих сложных экономических условий".

"На протяжении последних лет эффективное проведение НБУ денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Главное, чтобы независимость Нацбанка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового председателя", - заявил Люнгман.

Назначение нового главы НБУ

Напомним, Шевченко назначили новым руководителем Нацбанка на сегодняшнем заседании Верховной рады. Кандидатуру председателя правления Укргазбанка поддержали 332 народных депутатов. Шевченко сменил на посту руководителя НБУ Якова Смолия, который подал в отставку.

Кирилл Шевченко НБУ МВФ новости Украины
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