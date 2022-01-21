Названы области Украины, которые скоро рискуют перейти в "красную" зону

Ляшко назвал области, которые попадут в красную зону / УНИАН

Глава Минздрава назвал три области, которые оказались очень близко к переходу в "красную" зону карантина из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сказал Ляшко на встрече с журналистами, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что в этих регионах несколько дней увеличиваются показали госпитализации.

Ближе всего к переходу в "красную" зону:

Львовская,

Ровенская

Черновицкая области.

В этих областях несколько дней подряд ухудшаются показатели заболеваемости коронавирусом.

По его словам, во Львовской области три дня подряд растет динамика госпитализации. Как отметил министр, другие показатели в регионе пока адекватны, поэтому речь не идет о введении "красного" уровня.

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"Сегодня в Ровенской области впервые подключился второй показатель. Если два дня второй показатель - динамика уровня госпитализации будет превышен - то она может зайти в "красный уровень опасности", - сказал Ляшко.

Он добавил, что Черновицкая область - также потенциально следующий кандидат на вхождение в красный уровень.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 21 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 156 жителей страны (сутками ранее было 18 479). В том числе заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 226 человек; летальных случаев - 150; выздоровели 4 486 человек.

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