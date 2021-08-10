Названы самые популярные вузы и специальности среди бюджетников

Названы самые популярный специальности среди абитуриентов / oboi.tochka.net

В нынешнем года на бюджет по госзаказу поступило более 60 тысяч абитуриентов, пишет пресс-служба Министерства образования и науки.

"Количество зачисленных на основе полного общего среднего образования на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) составляет 58 тысяч 698 человек, на младшего бакалавра — 467 человек", — говорится в сообщении.

По данным государственного предприятия ИнфоРесурс, в рейтинге высших учебных заведений по количеству зачисленных на бюджет:

первое место занимает Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (3 тыс. 911 человек).

На втором месте Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (3 тыс. 66 человек),

на третьем - Национальный университет "Львовская политехника" (2 тыс. 448 человек).

4 место — Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2 тыс. 259 человек);

5 место — Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (1 тыс. 245 человек);

6 место — Национальный авиационный университет (1 тыс. 215 человек);

7 место — Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (1 тыс. 215 человек);

8 место — Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1 тыс. 48 человек);

9 место — Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1 тыс. 26 человек);

10 место — Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (860 человек).

Среди популярных специальностей на бюджет первое место занимает "Среднее образование" — 6 тыс. 217 человек.

Следующие в рейтинге такие специальности:

2 место — "Медицина" (3 тыс. 664 человека);

3 место — "Компьютерные науки" (3 тыс. 421 человек);

4 место — "Филология" (2 тыс. 325 человек);

5 место — "Инженерия программного обеспечения" (1 тыс. 899 человек);

6 место — "Компьютерная инженерия" (1 тыс. 700 человек);

7 место — "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (1 тыс. 659 человек);

8 место — "Строительство и гражданская инженерия" (1 тыс. 492 человека);

9 место — "Право" (1 тыс. 156 человек);

10 место — "Агрономия" (1 тыс. 108 человек).

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