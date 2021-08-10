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Названы самые популярные вузы и специальности среди бюджетников

10 августа 2021, 20:00

Количество зачисленных на основе полного общего среднего образования на бакалавра составляет 58 тысяч 698 человек.

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Названы самые популярный специальности среди абитуриентов / oboi.tochka.net

В нынешнем года на бюджет по госзаказу поступило более 60 тысяч абитуриентов, пишет пресс-служба Министерства образования и науки.

"Количество зачисленных на основе полного общего среднего образования на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) составляет 58 тысяч 698 человек, на младшего бакалавра — 467 человек", — говорится в сообщении.

По данным государственного предприятия ИнфоРесурс, в рейтинге высших учебных заведений по количеству зачисленных на бюджет:

  • первое место занимает Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (3 тыс. 911 человек).
  • На втором месте Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (3 тыс. 66 человек),
  • на третьем - Национальный университет "Львовская политехника" (2 тыс. 448 человек).
  • 4 место — Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2 тыс. 259 человек);
  • 5 место — Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (1 тыс. 245 человек);
  • 6 место — Национальный авиационный университет (1 тыс. 215 человек);
  • 7 место — Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (1 тыс. 215 человек);
  • 8 место — Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1 тыс. 48 человек);
  • 9 место — Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1 тыс. 26 человек);
  • 10 место — Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (860 человек).

Среди популярных специальностей на бюджет первое место занимает "Среднее образование" — 6 тыс. 217 человек.

Следующие в рейтинге такие специальности:

  • 2 место — "Медицина" (3 тыс. 664 человека);
  • 3 место — "Компьютерные науки" (3 тыс. 421 человек);
  • 4 место — "Филология" (2 тыс. 325 человек);
  • 5 место — "Инженерия программного обеспечения" (1 тыс. 899 человек);
  • 6 место — "Компьютерная инженерия" (1 тыс. 700 человек);
  • 7 место — "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (1 тыс. 659 человек);
  • 8 место — "Строительство и гражданская инженерия" (1 тыс. 492 человека);
  • 9 место — "Право" (1 тыс. 156 человек);
  • 10 место — "Агрономия" (1 тыс. 108 человек).

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