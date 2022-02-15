Не дешевле 95 гривен за килограмм: украинцы вынуждены втридорога покупать отечественные огурцы

В Украине подорожали тепличные огурцы / УНИАН

Цены на тепличные огурцы в Украине резко пошли вверх. Причиной этому эксперты называют то, что большинство тепличных комбинатов в стране работает на газовом отоплении.

Помимо удорожания себестоимости на стоимость повлияло уменьшение предложения импортируемых огурцов. В частности, из-за снегопадов в Турции поставки овощей из этой страны усложнились, пишут аналитики EastFruit.

"Первые партии гладких огурцов поступили на рынок по 80-82 грн за килограмм (2,86-2,93 доллара за килограмм), что в среднем на 10% дороже, чем на первые партии этой продукции в прошлом году. Более резко возросла цена огурца с пузырчатой ​​поверхностью, и при этом рост цен в данном сегменте продолжается. Так, на сегодняшний день тепличные комбинаты готовы отгружать пузырчатый огурец не дешевле 90-95 грн за килограмм (3,22-3,40 доллара за килограмм), что в среднем на 17% дороже, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЦены на яйца в Украине поползли внизПрогнозируется, что высокие цены на огурцы удержатся ненадолго. Через 1-2 недели объемы производства в украинских тепличных комбинатах выйдут на полную мощность. Также, при благоприятной погоде, вскоре возобновится импорт турецких огурцов. Поэтому цена на продукт должна снизиться.

Отметим, что в Украине подорожала белокачанная капуста – ее стоимость составляет 21,59 грн. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), за две недели цена на нее выросла ощутимо – на 11%.

Также сообщалось, что средние цены на продукты питания в Украине в январе 2022 года выросли на 14,5% по сравнению с январем 2021-го. Такая цифра превышает уровень инфляции за год, который составлял 10%.

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