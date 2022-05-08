Не доплыли: ВСУ отправили на корм рыбам подразделение оккупантов, форсирующих Северский Донец

ВСУ отправили на корм рыбам подразделение оккупантов / Армия Информ

ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов в Донецкой области.

Они пытались перебраться через реку Северский Донец, сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"При попытке форсирования реки Северский Донец в Донецкой области было уничтожено подразделение одной из БТГр 41 общевойсковой армии (в/ч 64128 Новосибирск) Центрального ПО. Потери среди личного состава составили: 8 погибших, 16 раненых, 3 военнослужащих", - рассказал журналист.

Напомним, защитники Украины в течение 7 мая уничтожили еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.

Читайте такжеЕхали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофейТакже мы сообщали, что 5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.

На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: