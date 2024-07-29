УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Не формат ЦУМа": в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленных

Руслана Заклинская
29 июля 2024, 09:51
110
Охранник заявил, что ЦУМ - это "не место, чтобы напоминать о военнопленных" и добавил, что это напоминание "никак не поможет" им.
'Не формат ЦУМа': в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленных
В киевском ЦУМе разгорелся скандал / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В столичном ЦУМе представитель службы безопасности выгонял нескольких посетителей, которые держали плакаты в поддержку освобождения украинских военнопленных. После возмущения общественности охранника уволили. Об этом говорится в официальном заявлении ЦУМа.

В Киеве прошла акция за освобождение военнопленных, ее участники держали плакаты в поддержку воинов, которых удерживает Россия. После митинга некоторые активисты зашли в киевский ЦУМ на кофе, где и произошел конфликт с охранником.

Одна из женщин, которую не пропустил охранник, рассказала, что представителю службы безопасности не понравились плакаты, ведь это "не формат ЦУМа". Позже на видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как тот же охранник общается с людьми, которые уже сидят возле фудкорта.

видео дня

"Картоночка у вас очень занятная", - сказал охранник.

Активистки объяснили, что плакаты напоминают об украинских военнопленных и ничего занятного в этом не видят. Но охранник ответил, что ЦУМ "не место для напоминания о военнопленных", ссылаясь на "банальные правила этого заведения".

"Ваше напоминание о людях в плену никак не поможет", - сказал охранник в разговоре с посетителями и добавил, что они могут мешать "своими посланиями" другим посетителям.

Тогда женщины попросили оставить их в покое. Охранник, получив указания в наушник, отошел.

Смотрите видео скандального инцидента в ЦУМе:

Реакция ЦУМа

В ЦУМе отреагировали на инцидент, назвав его "досадным", а действия охранника - "абсолютно недопустимыми". В заведении подчеркнули, что не разделяют "частного мнения работника службы безопасности".

"Команда ЦУМ Киев глубоко шокирована случившимся. И не разделяет частное мнение сотрудника службы безопасности. Не существует никаких правил, запрещающих посетителям право на свободу слова. Мы считаем действия сотрудника службы безопасности универмага абсолютно недопустимыми. После служебного расследования данный сотрудник больше не работает в ЦУМ Киев", - говорится в сообщении.

Что такое ЦУМ?

ЦУМ Киев (Центральный универсальный магазин Киева) - универмаг классического формата, расположенный на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик в Киеве. Построен в стиле ар-деко в 1936 - 1939 годах. В 2012 - 2016 годах была проведена реконструкция с сохранением исторического фасада здания (1939) в неизменном виде, пишет Википедия.

Инциденты с охранниками - новости по теме

Напомним, в Днепре "охранники Николая Тищенко" избили добровольца и бойца подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с семьей. Инцидент произошел во время спора с Тищенко, который якобы приехал в город проверить "центры мошенничества".

Также в прошлом году украинской певице и блогеру Анне Тринчер пришлось столкнуться с агрессией охранника. Во время видеосъемки возле столичного жилого комплекса охранник начал ее выгонять, утверждая, что это частная территория. Тринчер заявила, что охранник обозвал ее "тупой" и угрожал физической расправой.

Как сообщал Главред, певица Дуа Липа и ее парень Каллум Тернер прибыли на вокзал Парижа, чтобы отправиться в Лондон. Во время их прогулки по вокзалу одна из поклонниц пыталась сфотографировать пару, но охранник певицы грубо оттолкнул ее и выбил телефон из рук.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

охранник ЦУМ новости Украины
Реклама

Главное за день

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе: в NYT раскрыли детали

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе: в NYT раскрыли детали

11:18 Украина
Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

10:32 Украина
"Не формат ЦУМа": в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленных

"Не формат ЦУМа": в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленных

09:51 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 29 июля по 4 августа: Львам - прибыль, Рыбам - перемены 14304

Гороскоп Таро на неделю с 29 июля по 4 августа: Львам - прибыль, Рыбам - перемены

Похолодание накроет всю Украину: где резко снизится температура и будут дожди 5342

Похолодание накроет всю Украину: где резко снизится температура и будут дожди

Ждем хорошие новости для Украины : когда будет завершение войны и возвращение территорий 3783

"Ждем хорошие новости для Украины": когда будет завершение войны и возвращение территорий

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине 3403

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

Последние новости

11:39

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

11:21

Позиции переходят из рук в руки: на Харьковщине идут адские бои

11:18

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе: в NYT раскрыли детали

10:48

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Козлам - риск несчастных случаев, Свиньям - любовь

10:32

Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:11

Британия дала "зеленый свет": Украина будет определять развертывание Storm Shadow

10:06

Каменских публично обратилась к крестной Алле Кудлай после ее комментария про NK

09:57

"Это - отброс": путинистка Любовь Успенская публично уничтожила Филиппа Киркорова

09:51

"Не формат ЦУМа": в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленныхВидео

Реклама
09:51

"Наживаются на войне": Эрдоган сделал выпад в адрес Запада из-за Украины

09:41

Китайский гороскоп на август 2024: Тиграм - убытки, Драконам - нереальный успех

09:11

Схватила и затащила: на путиниста Тарзана напали на дискотеке

08:52

Оккупанты продвинулись в четырех населенных пунктах на Донбассе - DeepState

08:42

Около 40 БПЛА атаковали пять областей России: подробности масштабной атаки дронов

08:10

Призрак переговоров или удачный момент для поездок в Китаймнение

08:08

"Просто звезда": Алла Пугачева показала стройные ноги в экстремально коротких шортах

07:45

Пытается создать антизападную коалицию: в ISW объяснили, как Путин использовал День ВМФ

06:49

Обсудили достижение мира в Украине: Блинкен встретился с главой МИД Индии

06:10

Россия опозорилась заявлением про украинских детеймнение

03:30

Только люди с высоким IQ найдут S на картинке за 12 секунд: сложная загадка на внимательность

Реклама
02:40

Почему в СССР переучивали левшей: блогер удивил правдой

02:00

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа ВалентинаВидео

01:40

РФ под массированной атакой дронов: ВСУ устроили настоящий блэкаутВидео

01:35

Какой будет Украина через 15 лет: военный дал неожиданный прогноз

28 июля, воскресенье
23:43

РФ потеряет доминирование: когда изменится ситуация на фронте - The Telegraph

23:26

Владимир Остапчук показал первые "фото" малыша, и раскрыл детали беременности

22:55

Абсолютно недееспособны: в ВМФ России огромные потери среди офицеров и сержантов

22:32

Тина Кароль впервые призналась, делала ли она пластические операции

22:18

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

21:50

У россиян бешеные потери: Силы обороны мощно влупили по полигону на Луганщине

20:52

Звезда сериала "Перші ластівки" сделал своей девушке предложениеВидео

20:29

В Украину идет похолодание: регионы будут "заливать" грозовые дожди с мощным ветром

19:51

До конца ноября: Зеленский заговорил о подготовке мирного плана

19:24

Часов со светом станет меньше: график отключения электроэнергии на 29 июля

19:10

Что случилось с ЧВК "Вагнер" в Мали?мнение

18:54

Орбан "доигрался": членство Венгрии в ЕС и НАТО поставили под сомнение

18:33

Война закончится и перед Украиной встанут новые сложные задачи - Буданов

17:49

"Ждем хорошие новости для Украины": когда будет завершение войны и возвращение территорий

17:20

Дополнительная тысяча к пенсии: кто может получить выплату

17:19

Спел под звуки обстрелов: Вакарчук показал последствия выступлений на фронтеВидео

Реклама
17:05

F-16 будут в Украине через несколько недель: в WP заявили о мощном усилении ПВО

16:44

Отношения в семье улучшатся: какие пирожки нужно съесть 29 июля - приметы

16:33

Мощный старт: Элина Свитолина одержала победу на Олимпиаде-2024 по теннису

15:34

Никто не выполнил обещаний: командир "Азова" обратился с важным заявлением

15:29

Путин угрожает США из-за размещения ракет в Германии: выдал циничное заявление

15:25

Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа

14:54

Похолодание накроет всю Украину: где резко снизится температура и будут дожди

14:43

Умер легендарный украинский режиссер "Возвращения Баттерфляй" Олег Фиалко

13:41

Иран и КНДР передают РФ "летальную помощь" против Украины: в ISW назвали угрозы

13:35

Гороскоп Таро на неделю с 29 июля по 4 августа: Львам - прибыль, Рыбам - перемены

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять