'Не формат ЦУМа': в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленных

Охранник заявил, что ЦУМ - это "не место, чтобы напоминать о военнопленных" и добавил, что это напоминание "никак не поможет" им.

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В киевском ЦУМе разгорелся скандал / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В столичном ЦУМе представитель службы безопасности выгонял нескольких посетителей, которые держали плакаты в поддержку освобождения украинских военнопленных. После возмущения общественности охранника уволили. Об этом говорится в официальном заявлении ЦУМа.

В Киеве прошла акция за освобождение военнопленных, ее участники держали плакаты в поддержку воинов, которых удерживает Россия. После митинга некоторые активисты зашли в киевский ЦУМ на кофе, где и произошел конфликт с охранником.

Одна из женщин, которую не пропустил охранник, рассказала, что представителю службы безопасности не понравились плакаты, ведь это "не формат ЦУМа". Позже на видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как тот же охранник общается с людьми, которые уже сидят возле фудкорта.

видео дня

"Картоночка у вас очень занятная", - сказал охранник.

Активистки объяснили, что плакаты напоминают об украинских военнопленных и ничего занятного в этом не видят. Но охранник ответил, что ЦУМ "не место для напоминания о военнопленных", ссылаясь на "банальные правила этого заведения".

"Ваше напоминание о людях в плену никак не поможет", - сказал охранник в разговоре с посетителями и добавил, что они могут мешать "своими посланиями" другим посетителям.

Тогда женщины попросили оставить их в покое. Охранник, получив указания в наушник, отошел.

Смотрите видео скандального инцидента в ЦУМе:

Реакция ЦУМа

В ЦУМе отреагировали на инцидент, назвав его "досадным", а действия охранника - "абсолютно недопустимыми". В заведении подчеркнули, что не разделяют "частного мнения работника службы безопасности".

"Команда ЦУМ Киев глубоко шокирована случившимся. И не разделяет частное мнение сотрудника службы безопасности. Не существует никаких правил, запрещающих посетителям право на свободу слова. Мы считаем действия сотрудника службы безопасности универмага абсолютно недопустимыми. После служебного расследования данный сотрудник больше не работает в ЦУМ Киев", - говорится в сообщении.

Что такое ЦУМ? ЦУМ Киев (Центральный универсальный магазин Киева) - универмаг классического формата, расположенный на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик в Киеве. Построен в стиле ар-деко в 1936 - 1939 годах. В 2012 - 2016 годах была проведена реконструкция с сохранением исторического фасада здания (1939) в неизменном виде, пишет Википедия.

Инциденты с охранниками - новости по теме

Напомним, в Днепре "охранники Николая Тищенко" избили добровольца и бойца подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с семьей. Инцидент произошел во время спора с Тищенко, который якобы приехал в город проверить "центры мошенничества".

Также в прошлом году украинской певице и блогеру Анне Тринчер пришлось столкнуться с агрессией охранника. Во время видеосъемки возле столичного жилого комплекса охранник начал ее выгонять, утверждая, что это частная территория. Тринчер заявила, что охранник обозвал ее "тупой" и угрожал физической расправой.

Как сообщал Главред, певица Дуа Липа и ее парень Каллум Тернер прибыли на вокзал Парижа, чтобы отправиться в Лондон. Во время их прогулки по вокзалу одна из поклонниц пыталась сфотографировать пару, но охранник певицы грубо оттолкнул ее и выбил телефон из рук.

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