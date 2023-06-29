'Свою вину признал': охранника закрытого укрытия в Киеве отпустили из СИЗО

По словам защитника подозрение является необоснованным, поскольку якобы официально охранник не должен был открывать хранилище.

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Охранника, который не открыл укрытие в Киеве, отпустили из СИЗО / коллаж: Главред, фото: КМВА, скриншот: видео

Киевский апелляционный суд сегодня, 29 июня, изменил меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест охраннику поликлиники Вадиму Мошкину. Охранник не открыл укрытие 1-го июня, где от обломков погибли три человека.

Защитник охранника Сергей Моргун подал апелляционную жалобу на решение содержания под стражей Вадима Мошкина. По его словам подозрение является необоснованным, поскольку якобы официально охранник не должен открывать хранилище, передает из зала суда "Суспільне".

"Есть приказ, что Мошкин обязан открывать хранилище, но с этим приказом его никогда не знакомили. Также не была учтена и скорость событий. Всего у Мошкина было 5 минут на открытие двери. Он сначала не услышал тревоги. Администрация никак не организовала помещение, чтобы он услышал тревогу", - пояснил адвокат.

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Также защита добавила, что риски необоснованны. В частности, по его мнению, у подозреваемого нет возможности влиять на свидетелей. Кроме того, якобы Мошкин не планирует скрываться от следствия.

Сам Вадим Мошкин свою вину признал.

"Я должен отвечать за то, что произошло. Сейчас такое время, что нельзя быть посторонним", - сказал он.



Дело о закрытом укрытии 1 июня

Напомним, что в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Той ночью РФ убила 3 человека, в том числе и ребенка, еще 14 - получили ранения. Силы противовоздушной обороны сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах.

Киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июня. Жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе столицы, когда с ребенком пришла в укрытие, которое оказалось закрыто.

Местные жители говорят, что не впервые не смогли попасть в укрытие. Они писали жалобы и обращения к столичным властям. По словам одного из киевлян, который был на месте трагедии, охранник был пьян и закрылся в укрытии.

Позже стало известно о том, что правоохранители арестовали четырех человек - 3 чиновников и охранника. Среди задержанных первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

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