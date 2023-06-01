"Может быть нокаут": Зеленский четко ответил за трагедию возле укрытия в Киеве

Президент Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в гибели трех людей в Киеве во время ночной атаки РФ, понесут наказание.
Так президент отреагировал на трагедию, которая случилась в ночь на 1 июня. Российские оккупанты атаковали Киев ракетами из ОТРК "Искандер", все они были сбиты.
Обломки ракет упали на проезжую часть в Днепровском районе и возле поликлиники в Деснянском районе.
Во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове президент заявил, что сначала он вернется в Украину, чтобы ознакомиться со всеми деталями.
"Скажу так, может быть нокаут", - сказал президент.
Трагедия в Киеве
В ночь на 1 июня Россия обстреляла Киев. Из-за падения обломков одного из снарядов в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок.
Позже стало известно, что погибшие пытались попасть в укрытие, которое было закрыто.
Полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента, а городской голова Виталий Кличко призвал на время следствия отстранить от исполнения обязанностей главу Деснянского района.
Смотрите видео о том, зачем президент Зеленский приехал в Молдову:
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