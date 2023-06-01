"Может быть нокаут": Зеленский четко ответил за трагедию возле укрытия в Киеве

Так президент отреагировал на трагедию, которая случилась в ночь на 1 июня. Российские оккупанты атаковали Киев ракетами из ОТРК "Искандер", все были сбиты.

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Владимир Зеленский высказался о трагедии в Киеве / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, КГВА

Президент Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в гибели трех людей в Киеве во время ночной атаки РФ, понесут наказание.

Так президент отреагировал на трагедию, которая случилась в ночь на 1 июня. Российские оккупанты атаковали Киев ракетами из ОТРК "Искандер", все они были сбиты.

Обломки ракет упали на проезжую часть в Днепровском районе и возле поликлиники в Деснянском районе.

Во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове президент заявил, что сначала он вернется в Украину, чтобы ознакомиться со всеми деталями.

"Скажу так, может быть нокаут", - сказал президент.

Владимир Зеленский пригрозил за трагедию в Киеве / скриншот

Трагедия в Киеве

В ночь на 1 июня Россия обстреляла Киев. Из-за падения обломков одного из снарядов в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок.

Позже стало известно, что погибшие пытались попасть в укрытие, которое было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента, а городской голова Виталий Кличко призвал на время следствия отстранить от исполнения обязанностей главу Деснянского района.

Смотрите видео о том, зачем президент Зеленский приехал в Молдову:

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