Почему ВСУ не могут ударить по Искандерам, которыми РФ бьет по Киеву: ответ Игната

ВСУ не атакуют западным вооружением цели на территории России, пояснил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал о противодействии ударам РФ / Скриншот, Википедия

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал новый ракетный удар оккупантов РФ по Украине.

По его словам, Украина не может прибегать к воздушным атакам на пункты дислокаций оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" на территории России с помощью западного оружия. Об этом он рассказал в комментарии "Укринформу".

Представитель ВС ВСУ пояснил, что это стало бы нарушением обязательства перед международными партнерами, которое взял на себя Киев.

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"Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия – мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", — пояснил он.

В то де время собеседник уточнил, что при пуске ракет из пределов временно оккупированных территории, ВСУ могут атаковать пункты дислокации всем имеющимся вооружением.

Также он отметил, что у Российской Федерации наблюдается дефицит ракет "Искандер".

"Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", — добавил Игнат.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, 1 июня оккупанты РФ совершили новую атаку на Киев. Противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер". Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 из 10 выпущенных ракет, однако вследствие воздушного боя в Деснянском районе Киева погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые находились в это время на улице, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище. Получили ранения еще 12 мирных жителей в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Повреждены поликлиника, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

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