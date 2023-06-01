В Украине приняли серьезное решение по укрытиям после трагедии в Киеве

Премьер-министр отметил, что будут наработаны изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности, кто своей халатностью подвергает опасности.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-prinyali-sereznoe-reshenie-po-ukrytiyam-posle-tragedii-v-kieve-10474795.html Ссылка скопирована

Кто понесет ответственность за закрытые укрытия / Коллаж Главред, фото УНИАН, КГВА

Сегодня, 1 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина сообщил, что в Украине должны проверить работу всех укрытий после трагедии в Киеве.

Премьер напомнил, что сегодня ночью россияне выпустили по Киеву 10 баллистических и крылатых ракет. При этом люди не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги.

"Поэтому прежде всего на сегодняшнем заседании правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны всем людям", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что будут наработаны изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности.

По его словам, наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились.

Укрытия в Киеве будут открыты

Руководителя департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил, что теперь киевские укрытия будут открыты на постоянной основе, несмотря на то, что там могут действовать вандалы и бездомные.

"Сегодня принято решение, чтобы они (укрытие – ред.) были постоянно открыты. До этого были разговоры, что мы не можем их держать постоянно открытыми, потому что там сделаны ремонтные работы и бездомные будут организовывать там приюты", - рассказал он.

По словам Ткачука, данное решение связано с тем, что Россия начала наносить по городу удары баллистическими ракетами.

Трагедия в Киеве

В ночь на 1 июня Россия обстреляла Киев. Из-за падения обломков одного из снарядов в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок.

Позже стало известно, что погибшие пытались попасть в укрытие, которое было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента, а городской голова Виталий Кличко призвал на время следствия отстранить от исполнения обязанностей главу Деснянского района.

Смотрите видео, как оккупанты устроили обстрел Киева ночью 1 июня:

Читайте также: