"Не хотела везти пса в больницу": под Одессой женщина сбила собаку и подралась с местными

Виновница пыталась скрыться / Telegram-канал "Новости Одесса"

В городе Килия (Одесская область) женщина-водитель на дороге сбила собаку, а затем просто пыталась скрыться с места инцидента. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Одесса".

Но автомобиль остановили местные жители и стали требовать, чтобы женщина увезла сбитую собаку в ветлечебницу. Она отказалась. Спор и конфликт быстро переросли в таскание за волосы и драку на улице Киченко.

"Возмущенные люди, на глазах у которых сбили собаку, проучили виновницу. На место вызвали полицию, которая составила протокол", — сообщают очевидцы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ровненщине, от грузовика во время движения отлетела деталь. Она попала в 44-летнего пешехода и травмировала его. Пострадавшего мужчину госпитализировали с открытым переломом плеча.

Деталь отлетела от грузовика с такой силой, что задев мужчину, пролетела еще 20 метров.