"Немного мельче, чем мост": какие объекты в Крыму могут уничтожить ракеты HIMARS

Эксперт рассказал об атаке ВСУ на Крымский мост / Reuters, wikimedia commons

ВСУ могут запросто уничтожить аэродромы и железную дорогу в оккупированном Крыму с помощью имеющихся мощных американских ракет HIMARS, сообщил Defense Express эксперт Иван Киричевский.

"Если говорить о ситуации на данный момент, пока у нас нет ракет ATACMS, придется размениваться на цели несколько мельче, чем Крымский мост. Ну, например, радиолокационные станции противника, зенитно-ракетные комплексы, аэродромы, объекты транспортной инфраструктуры", - сказал Кричевский.

По словам эксперта, неплохая идея сначала "продырявить россиянам железную дорогу во временно оккупированном Крыму, а уже потом уничтожать сам мост, чтобы они не могли возить свои эшелоны с техникой".

"А вот когда там уже произойдут определенные движения.. и в наши руки попадут системы ATACMS, стреляющие на 300 км. Очевидно, что в номенклатуру этих целей, по которым могут стрелять HIMARS, будет входить Крымский мост", - добавил эксперт.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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