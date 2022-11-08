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Не нужно срываться с места: эксперт объяснил, почему для эвакуации из Киева еще не время

8 ноября 2022, 12:42

По словам эксперта, полного блэкаута в течение многих недель в Киеве или других крупных городах пока не предвидится.

Отключения света, Владимир Омельченко
До эвакуации киевлян еще рано - Владимир Омельченко / Коллаж УНИАН

Выезжать из Киева еще рано - ситуация с отключениями света в городе сложная, но контролируемая. Об этом в интервью Главреду рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Не нужно всем срываться с места и выезжать из Киева. Это делать еще рано. Действительно тем, у кого есть дачные дома (а таких около 50% киевлян), которые зимой могут отапливаться дровами или твердым топливом, нужно запастись топливом, проверить оборудование теплообеспечения и тому подобное. То есть чтобы любая семья была готова в крайнем случае сесть в машину и побыть в том доме, сколько понадобится - неделю-два-три", - считает Омельченко.

И добавляет, что вариант с эвакуацией может и не понадобиться.

"Такие опции должны быть, особенно у людей, которые имеют детей и родственников пожилого возраста. Но это не значит, что этот вариант обязательно произойдет", - говорит Омельченко.

Также, по словам эксперта, полного блэкаута в течение многих недель в Киеве или других крупных городах не предвидится.

"То есть отключения больше вероятны за вариант, когда все вырубится, а вся Украина останется без света и тепла. Но все возможно, потому что мы не знаем, какими в дальнейшем будут возможности врага", - отметил Омельченко.

Как сообщал Главред, столичная власть нарабатывает различные варианты реагирования на случай чрезвычайных ситуаций в Киеве. Как заявил директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, пока ситуация контролируемая, поэтому причин говорить об эвакуации населения сейчас нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение двух недель могут отменить выключение света при условии, если РФ не будет наносить повторных обстрелов по украинской инфраструктуре.

Как рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сейчас применяются как плановые, так и аварийные отключения света, ведь в центральном и северном регионах наблюдается большой дефицит электроэнергии.

Эвакуация Киева - новости:

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