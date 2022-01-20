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Не поделили котлеты: в школе Киева повар и уборщица устроили драку на глазах у детей

20 января 2022, 19:49

В конфликт вмешалась директор школы, она пыталась разнять женщин в вестибюле.

меню в школе
Меню в школе / kievinform.com

В Киеве в школе №221 повара и уборщица подрались на глазах у учеников.

Как пишет Киевинформ, конфликт возник якобы из-за котлет.

Информация о конфликте появилась в родительских чатах. Там сообщили, что столовая не будет работать несколько дней.

А накануне в школе произошел конфликт с потасовкой. Свидетелем инцидента стала одна из мам.

"Повара подрались с уборщицей. Причиной стало то, что уборщица пыталась воспрепятствовать повторному использованию котлет", - написала женщина в чате.

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В конфликт вмешалась директор школы, она пыталась разнять женщин в вестибюле, где родители ждали детей.

"Я так понимаю, бились повара, а она пришла их успокоить. Одна из них пошла на нее с вилкой", - говорится в другом сообщении.

Родители пишут, что их беспокоит не только этот инцидент, а вообще качество питания в школе. Они показали фото одного из обедов в столовой. Блюда выглядят бледно и не аппетитно.

В Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но в Сети начали его критиковать.

Ранее в Сети показали, чем кормят детей в различных школах Украины. В Мариуполе Донецкой области, например, блюда из одного меню, напоминают совершенно разные блюда.

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