Не поделили котлеты: в школе Киева повар и уборщица устроили драку на глазах у детей

В конфликт вмешалась директор школы, она пыталась разнять женщин в вестибюле.
В Киеве в школе №221 повара и уборщица подрались на глазах у учеников.
Как пишет Киевинформ, конфликт возник якобы из-за котлет.
Информация о конфликте появилась в родительских чатах. Там сообщили, что столовая не будет работать несколько дней.
А накануне в школе произошел конфликт с потасовкой. Свидетелем инцидента стала одна из мам.
"Повара подрались с уборщицей. Причиной стало то, что уборщица пыталась воспрепятствовать повторному использованию котлет", - написала женщина в чате.
В конфликт вмешалась директор школы, она пыталась разнять женщин в вестибюле, где родители ждали детей.
"Я так понимаю, бились повара, а она пришла их успокоить. Одна из них пошла на нее с вилкой", - говорится в другом сообщении.
Родители пишут, что их беспокоит не только этот инцидент, а вообще качество питания в школе. Они показали фото одного из обедов в столовой. Блюда выглядят бледно и не аппетитно.
В Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но в Сети начали его критиковать.
Ранее в Сети показали, чем кормят детей в различных школах Украины. В Мариуполе Донецкой области, например, блюда из одного меню, напоминают совершенно разные блюда.
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