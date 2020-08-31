"Не подлежат амнистии": Разумков ответил на скандальное предложение Фокина

Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал вероятность всеобщей амнистии боевиков на Донбассе.

Об этом он заявил в понедельник в Киеве, в ходе общения с журналистами.

Комментируя заявление заместителя главы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольда Фокина о возможной полной амнистии участников незаконных военных формирований, спикер парламента подчеркнул, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.

"Полная амнистия. Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", - сказал Разумков.

Напомним, ранее Фокин заявил о том, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

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По его словам, чтобы прекратить войну нужно объявить всеобщую амнистию.