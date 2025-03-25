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"Не справилась с болью утраты": в Виннице ушла из жизни вдова защитника Катя Гнот

Анна Ярославская
25 марта 2025, 12:37
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Две дочери Екатерины остались сиротами. Папа девочек погиб в ноябре 2024 года в Херсоне.
​В Виннице умерла Екатерина Гнот ​
​В Виннице умерла Екатерина Гнот ​ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/kate.martynyuk, pixabay.com ​

Кратко:

  • В Виннице попрощались с волонтером Екатериной Гнот
  • По факту смерти открыто уголовное производство
  • Сиротами остались двое дочерей Екатерины

В Виннице умерла волонтер Екатерина Гнот, которая в прошлом году потеряла мужа на фронте. У женщины остались двое маленьких дочерей.

Как пишет Украинская правда, подруга Екатерины Галина Гладуш подозревает доведение до самоубийства. При этом обстоятельства смерти она не раскрыла.

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Известно, что полиция открыла уголовное производство по статье 120 Уголовного кодекса.

Подруга Екатерины Диана Поповецкая сообщила, что Екатерина "не справилась с болью утраты".

"Катя, Катюша! Вчера во время похорон близкого мне человека вырвала сердце своей дорогой в вечность. Навсегда оставила мне свой голос, взгляд, улыбку, все добрые поступки, теплые слова, переписку, голосовые сообщения. Эта проклятая война подарила ее мне и так быстро забрала. Теперь в Винницу на могилу я уже должна поехать к четырем близким", - написала Галина Гладуш в Facebook.

Екатерина Гнот
Екатерина Гнот / Фото: facebook.com/kate.martynyuk

О смерти Гнот написала в Facebook и волонтер, консультант БО "Международный благотворительный фонд "Движение Восстановления Украины" Ирина Царюк.

"Не всем женщинам удается пережить боль потери после гибели самого родного человека. Ушла из жизни волонтер Екатерина Гнот, мать двоих детей", - написала Царюк.

24 марта женщину похоронили на Сабаровском кладбище.

Кто такая Екатерина Гнот

Катя Гнот активно поддерживала и помогала украинским военным. Также она была одной из лучших мастериц в сфере красоты в Виннице, получила признание как призер UBS2021.

Екатерина Гнот работала в сфере красоты
Екатерина Гнот работала в сфере красоты / Фото: facebook.com/kate.martynyuk

Муж Екатерины Сергей Могилевич погиб 8 ноября 2024 года в Херсоне, когда готовил БПЛА для выполнения боевого задания.

После этого Екатерина создала петицию с просьбой присвоить Сергею звание Героя Украины.

Екатерина Гнот с мужем
Екатерина Гнот с мужем / Фото: facebook.com/diangel.titaniun
Сергей Могилевич
Сергей Могилевич погиб осенью 2024 года / Фото: facebook.com/kate.martynyuk

Как писал Главред, 18 марта на фронте погиб Дмитрий Бендиков - выпускающий редактор сайта TSN.ua.

24 февраля на войне погиб известный украинский режиссер Виталий Кокошко. О трагическом известии сообщила дочь погибшего Ольга. Талантливому режиссеру и продюсеру, который был основателем рекламного агентства Kinograf, было 58 лет.

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