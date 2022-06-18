"Не тебе решать судьбу Украины": украинский журналист жестко обратился к Путину

Украинский журналист Цымбалюк жестко обратился к Путину / коллаж ua.depositphotos.com и Путин

Французский президент Эммануэль Макрон публично высказался о том, что Украина ни за что не получила бы статус кандидата в Евросоюз, если бы не "особые обстоятельства" – попросту военное полномасштабное российское вторжение. Известный украинский журналист Роман Цымбалюк очень резко оценил эту речь Макрона во время стрима для "24 канала".

Журналист иронически понедоумевал ‒ мол, с какого это времени "мстительный маньяк Путин" стали главным евроинтегратором.

Цымбалюк отдельно откомментировал предварительные заявления кремлевского диктатора ‒ особенно путинские "оправдания" по поводу вторжения в Украину.

"Ты, палач кровавый, не тебе решать судьбу Украины, как нам развиваться и жить", – сказал он.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно как можно быстрее получить достаточное количество единиц военной техники от Запада, чтобы переломить ход ситуации на фронте в пользу ВСУ.

По его словам, если Киев одержит победу в войне над Москвой, Путин не применит ядерное оружие, поскольку он не самоубийца.

До тог российский диктатор Владимир Путин обвинил Запад в том, что Россия напала на Украину. Как сказал глава страны-агрессора, Москва пошла на войну якобы из-за отказа западного мира говорить о гарантиях безопасности для российского государства

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