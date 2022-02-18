"Не верьте в украинское наступление!": Резников обратился к жителям Донбасса

Украина не собирается силой брать Донбасс и Крым, заявил Алексей Резников / УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал обострение в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, назвав его военным преступлением России, и призвал жителей оккупированных территорий Донбасса не верить в то, что обстрелы совершает украинская сторона.

Как заявил глава Минобороны в Верховной Раде 18 февраля, главным объектом вчерашней атаки на Донбассе со стороны РФ стало мирное население. За минувшие сутки враг совершил 60 обстрелов, 43 - из запрещенного оружия.

"Одна из причин атаки - проведение Совбеза ООН по Минским соглашениям. Это тактика РФ, которую она применяет всегда перед важными переговорами или событиями", - сказал Резников.

По словам министра обороны, Кремль готовит признание ОРДЛО по такому же сценарию, как это было в Грузии. При этом Украина не собирается силой брать Донбасс и Крым.

"Только политико-дипломатическим путем. Потому что там - наши люди", акцентировал Резников.

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Глава Минобороны обратился к жителям оккупированных территорий: "Не Украина ваш враг, а те, кто якобы хочет защитить от Украины. Не верьте в украинское наступление!".

Он добавил, что Украина действует в пределах договоренностей готова к любому развитию событий. При этом усиливает оборону, но не намерена совершать боевые действия.

Также Резников заявил, что Киев не может подтвердить отвод российских войск от границы Украины. По данным министра обороны, российский контингент сейчас насчитывает 129 тыс. наземных войск, а вместе с авиацией и морским контингентом - 149 тысяч.

"Сейчас могут быть разные даты и сценарии вторжения, но ВСУ все просчитали и готовы к ним. Вероятность вторжения оценивается как невысокая", - добавил министр обороны.

Обстрел детского сада и школы на Донбассе

17 февраля во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Украинские военные, которые служат в зоне ООС, после обстрелов на Донбассе заявили, что "готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям". Они назвали действия оккупантов коварными, циничными и гадкими.

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