"Небогатых - защитим": в Офисе президента спрогнозировали подорожание продуктов до конца года

В Офисе президента спрогнозировали подорожание продуктов до конца года / УНИАН

Цены на продукты в Украине, по всей вероятности, будут расти и в нынешнем году. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает УНИАН.

Но при серьезной инфляции незащищенные слои населения могут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

"Сейчас складывается такая конъюнктура на мировых рынках, что инфляционные процессы будут продолжаться. Подтверждением этого факта являются заявления, звучащие от международных институтов, в том числе Международного валютного фонда, где они предупреждают о возможных рисках. Базовый прогноз на 2022 год — это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу", – пояснил чиновник.

В то же время, Устенко заверил − если негативный сценарий с ценами будет реализовываться, "то государство защитит наименее состоятельных".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Устенко заявлял - в Украине могут появиться специальные продуктовые чеки для поддержки населения в случае усиленного роста инфляции. Ожидается серьезная инфляция, поэтому в случае негативного сценария для социально уязвимых групп населения может появиться такая поддержка. По его словам, речь идет об аналоге американских food stamp, которые не следует путать с советскими карточками на продукты.

В Верховной Раде уже изучают законопроект № 6374, в тексте которого говорится о запуске продуктовых карточек на ряд социально значимых товаров. Среди таких продуктов куриные яйца, гречка, мука, макароны, хлеб, подсолнечное масло, сливочное масло и другие продукты.

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